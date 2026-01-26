Sarampión en México: en estos lugares puedes tener la vacuna gratis en los 32 estados

GENERANDO AUDIO...

Acude a tu centro de salud. Foto: Cuartoscuro/Shutterstock

Ante el incremento de casos de sarampión registrados en distintas regiones del país, las autoridades sanitarias reforzaron el llamado a la población para revisar y completar su esquema de salud con esta vacuna y prevenir contagios.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niñas, niños, personas no vacunadas y grupos vulnerables. Aunque se trata de un padecimiento prevenible, los especialistas han advertido que los esquemas incompletos o la falta de vacunación han facilitado la reaparición de casos en algunas entidades del país.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en México?

En México, la vacuna contra esta enfermedad se aplica de manera gratuita y está disponible en los 32 estados, como parte de las acciones para contener brotes y proteger la salud pública.

De acuerdo con autoridades federales y estatales, la vacuna contra el sarampión puede solicitarse en cualquier Centro de Salud del país, así como en clínicas del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró el pasado 20 de enero que todas estas instituciones cuentan con dosis disponibles y reiteró que no es necesario ser derechohabiente del IMSS para recibir la vacuna.

Para facilitar el acceso, la Secretaría de Salud puso a disposición el número telefónico 079, un servicio gratuito disponible las 24 horas que brinda orientación personalizada para ubicar el punto de vacunación más cercano en todo el país.

En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud capitalina informó que la inmunización se ofrece de forma gratuita en los centros de salud locales. Las personas interesadas pueden acudir a la unidad médica más cercana a su domicilio, donde recibirán orientación sobre la dosis correspondiente según su edad y cartilla de vacunación.

Haz clic en el enlace para ver cuál es tu centro más cercano.

Vacunación y brigadas en otros estados

Foto: Cuartoscuro

Ahora bien, en entidades como Jalisco, las autoridades sanitarias informaron que se reforzaron las acciones de vacunación para incrementar la inmunidad colectiva, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se detectó un aumento de casos asociados a esquemas incompletos. En municipios como Zapopan, brigadas de salud realizan recorridos casa por casa para aplicar la vacuna y contener la propagación del virus.

Las jornadas de vacunación en las unidades de Cruces Verdes se llevan a cabo de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, sin costo para la población; de acuerdo con la prensa local.

¿Dónde comprar la vacuna contra el sarampión?

A diferencia de otras vacunas como la de la Influenza o el Covid, la vacuna Triple Viral (SRP: sarampión, rubéola y parotiditis) no se encuentra disponible en todos los centros médicos o farmacias. De acuerdo con medios locales, en Yucatán la vacuna se encuentra a la venta en el Centro de Vacunación de la Clínica de Mérida con un costo de 740 pesos; asimismo esta se encuentra a la venta en el Hospital Médica Sur (731.68 pesos) con un precio similar.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

En la CDMX, la cobertura de vacunación contra sarampión se divide actualmente en al menos seis grupos:

Niñas y niños de un año y de 18 meses

La población rezagada que no haya recibido la vacuna con anterioridad de 2 a 9 años

Todo el personal de salud

Todo el personal educativo

Los jornaleros agrícolas

Y la aplicación de la “dosis cero” a niñas y niños de 6 a 11 meses

Fuente: Secretaría de Salud federal

Los grupos de edad que deben vacunarse son los bebés de 6 a 11 meses, de un año, de año y medio, de 6 años y de 10 a 49 años de edad, según las recomendaciones del Gobierno de México.

En el caso de las mujeres que sepan que al aplicarse esta vacuna no podrán embarazarse en tres meses.