Chofer salva a pasajeros de bloqueos; “agárrense”, grita antes de embestir a agresores

Chofer salva a pasajeros de bloqueos en Jalisco. Foto: Omar Hernández.

Un chofer de transporte público de la Ruta Valles en Jalisco salvó a sus pasajeros y evitó uno de los tantos bloqueos que se registraron el domingo 22 de febrero, tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de un operativo en Tapalpa.

Captan como chofer salvó a sus pasajeros de bloqueos en Jalisco

Cómplices del líder criminal incendiaron vehículos particulares y de transporte público, colocando obstáculos en las carreteras de Jalisco para interrumpir el tránsito.

Videocámaras registraron cuando una camioneta blanca tipo pick up intenta cerrarle el paso a un camión con pasajeros con la aparente intención de detener la unidad y prenderle fuego.

Captan como chofer embistió a criminales con el camión. Foto: Omar Hernández.

El conductor ignora las advertencias de los agresores, acelera la marcha y, en un momento crítico, grita a los pasajeros: “¡Agárrense!”.

Con un volantazo preciso, embistió la camioneta, proyectándola contra el muro central de contención.

El impacto hizo que el vehículo agresor perdiera el control; cinco ocupantes descendieron apresuradamente y huyeron a pie hacia la maleza, desapareciendo de la vista de la cámara que registró el incidente.

El chofer gritó “agárrense” a los pasajeros. Foto: Omar Hernández.

¿Qué pasó después de que embistiera a los criminales?

En el interior del camión, algunos pasajeros alentaban al chofer y otros pedían que protegieran a los niños. Tras la colisión, el conductor aceleró para alejarse rápidamente del lugar, aunque varios usuarios le solicitaron detenerse para bajar.

La unidad pertenece a la ruta Valles, que cubre tramos de las carreteras federales 70 y 15, pasando por municipios como Arenal, Amatitán, Hostotipaquillo, Teuchitlán y Tequila, entre otros. Aunque se desconoce el punto exacto del incidente, la camioneta siniestrada permaneció más de 24 horas varada contra el muro, donde automovilistas la grabaron y fotografiaron.

Usuarios calificaron la acción del chofer como heroica, destacando su valentía al priorizar la seguridad de los pasajeros ante el riesgo.

Decenas de casos similares se registraron durante el domingo violento; algunos pasajeros lograron escapar de sus agresores, mientras que otros fueron obligados a descender a punta de pistola de las unidades de transporte público.

El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, informó que han retirado más de 150 vehículos quemados o dañados en alrededor de 470 puntos donde se reportaron los bloqueos.

