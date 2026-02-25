Guardia Nacional resguarda sede del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con cuerpos de elementos asesinados

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Un amplio operativo de seguridad encabezado por la Guardia Nacional se mantiene afuera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde fueron trasladados los restos de 25 agentes de esa corporación que murieron el pasado domingo durante una ola de violencia desatada tras el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde la noche del lunes, decenas de elementos uniformados custodian las instalaciones ubicadas en el cruce de Batalla de Zacatecas y la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Fraccionamiento Revolución, en Guadalajara. Los oficiales permanecen en formación, con visible solemnidad, mientras avanzan las diligencias periciales.

Según información oficial de autoridades federales, los 25 elementos de la Guardia Nacional fallecieron en cumplimiento de su deber en diversos puntos de Jalisco, víctimas de una serie de ataques armados atribuidos a integrantes del crimen organizado. Un agente más perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital del municipio de Ocotlán.

En los mismos hechos violentos, al menos 30 presuntos agresores fueron abatidos por las fuerzas federales.

Agentes que participan en el dispositivo de seguridad indicaron que aún no tienen certeza sobre el horario exacto en que se entregarán los cuerpos de sus compañeros. Las diligencias continúan a cargo del Servicio Médico Forense e investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes realizan las necropsias de ley y los dictámenes periciales correspondientes antes de autorizar la liberación de los cadáveres.

El ambiente en la zona es de respeto absoluto y hermetismo total. No se permite el acceso a personas ajenas a las diligencias, mientras que los familiares de las víctimas son atendidos de manera privada.

Se prevé que, una vez entregados los cuerpos de los elementos de la Guardia Nacional, se realice un homenaje póstumo con honores militares y que posteriormente se lleven a cabo los sepelios en camposantos designados por cada familia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.