Difunden identidades de reos que escaparon de penal en Jalisco tras operativo donde murió el “Mencho”

Identidades de reos que escaparon en Jalisco. Foto ilustrativa: Getty Images.

La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (SSP) difundió las identidades de los reos que se fugaron de un centro penitenciario estatal en medio del operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras confirmarse la evasión, autoridades estatales y federales activaron un despliegue de búsqueda con filtros de revisión y patrullajes en distintos puntos del estado.

La dependencia pidió apoyo ciudadano para aportar información que permita la pronta recaptura de los prófugos, considerados de alta peligrosidad.

