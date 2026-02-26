Buscan a familia desaparecida tras narcobloqueos en Vallarta

GENERANDO AUDIO...

Reportan a familia desaparecida en Puerto Vallarta. Foto: Especial

Una familia desaparecida en Puerto Vallarta es buscada por autoridades de Jalisco, luego de que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado emitiera fichas de localización para cuatro de sus integrantes.

El último contacto con ellos fue el 22 de febrero de 2026, fecha en la que se registraron narcobloqueos y ataques en el estado, tras confirmarse la muerte del “Mencho”, Nemesio Oseguera Cervantes.

Familia desaparecida en Puerto Vallarta tras narcobloqueos

De acuerdo con el reporte oficial, los desaparecidos fueron vistos por última vez cuando se intensificó la crisis de seguridad en la zona costera.

Las personas buscadas son:

Sergio Eduardo Campos Marín , de 62 años

, de 62 años Concepción Donají Cavazos Corona , de 58 años

, de 58 años Donají Concepción Campos Cavazos , de 30 años

, de 30 años Sergio Eduardo Campos Cavazos, de 25 años

Hasta ahora, no se ha informado el punto exacto donde la familia fue interceptada o vista por última vez en Puerto Vallarta.

La autoridad estatal solicitó a la ciudadanía cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Señales particulares de los desaparecidos

Las fichas de búsqueda detallan algunas características físicas:

El señor Sergio Eduardo Campos Marín presenta manchas por vejez

presenta manchas por vejez El joven Sergio Eduardo Campos Cavazos tiene una dificultad física para caminar

tiene una dificultad física para caminar Donají Concepción Campos Cavazos utiliza lentes graduados

utiliza lentes graduados Concepción Donají Cavazos Corona tiene lunares distintivos en el cuello

No se cuenta con información sobre la vestimenta que portaban al momento de su desaparición.

Operativos de búsqueda en la región

Autoridades informaron que la familia desaparecida es buscada mediante operativos en distintos puntos de la región de Puerto Vallarta y zonas cercanas.

El llamado oficial es reportar cualquier dato que pueda contribuir a la localización, a través de los canales de la Comisión de Búsqueda o al número de emergencias 911.

Las investigaciones continúan en curso para esclarecer lo ocurrido el día de los narcobloqueos en Jalisco.

