GENERANDO AUDIO...

Hasta el 28 de febrero habrá descuentos en predial. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Del 2 de enero al 28 de febrero, las y los contribuyentes del municipio de Guadalajara podrán obtener un descuento del 10% en el pago del impuesto predial por pronto pago, beneficio que también aplica para los derechos de cementerios.

El Gobierno municipal informó que los descuentos se aplican de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Descuentos especiales para adultos mayores y grupos vulnerables

Los apoyos para personas en situación de vulnerabilidad se mantienen durante este periodo:

50% de descuento para: Personas jubiladas Personas con discapacidad Viudas Cuidadores de personas con discapacidad Madres de familia

para:

En el caso de adultos mayores, los descuentos varían según la edad:

De 60 a 74 años : 50%

: 50% De 75 a 79 años : 60%

: 60% 80 años o más: 80%

Horarios ampliados en recaudadoras municipales

Para facilitar el pago, el municipio amplió el horario de atención en sus seis recaudadoras:

Lunes a viernes: de 6:00 a 18:00 horas

de 6:00 a 18:00 horas Sábados: de 9:00 a 14:00 horas

También se habilitaron estaciones de autopago en:

Plaza Brasil

Parque Luis Quintanar

Éstas operan del 2 de enero al 28 de febrero, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas, exclusivamente con tarjeta bancaria.

Además, habrá dos unidades móviles que brindarán atención del 5 de enero al 28 de febrero, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 horas, en distintas zonas de la ciudad.

Pago del predial por WhatsApp y en línea

Por primera vez, el impuesto predial podrá pagarse vía WhatsApp, a través de GuaZap en el número 333-610-1010. Sólo es necesario escribir “hola”, seleccionar el Municipio de Guadalajara y seguir las instrucciones del asistente virtual.

También está disponible el pago en línea en el sitio oficial del Ayuntamiento de Guadalajara.

El pago del predial también puede realizarse en:

17 kioscos ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara

ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara Bancos como Santander, BBVA, Scotiabank, Banamex, HSBC y BanBajío

Tiendas Oxxo y Farmacias Guadalajara

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.