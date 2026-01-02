Pago del predial en Guadalajara 2026: descuentos, horarios, sedes y formas de pago
Del 2 de enero al 28 de febrero, las y los contribuyentes del municipio de Guadalajara podrán obtener un descuento del 10% en el pago del impuesto predial por pronto pago, beneficio que también aplica para los derechos de cementerios.
El Gobierno municipal informó que los descuentos se aplican de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Descuentos especiales para adultos mayores y grupos vulnerables
Los apoyos para personas en situación de vulnerabilidad se mantienen durante este periodo:
- 50% de descuento para:
- Personas jubiladas
- Personas con discapacidad
- Viudas
- Cuidadores de personas con discapacidad
- Madres de familia
En el caso de adultos mayores, los descuentos varían según la edad:
- De 60 a 74 años: 50%
- De 75 a 79 años: 60%
- 80 años o más: 80%
Horarios ampliados en recaudadoras municipales
Para facilitar el pago, el municipio amplió el horario de atención en sus seis recaudadoras:
- Lunes a viernes: de 6:00 a 18:00 horas
- Sábados: de 9:00 a 14:00 horas
También se habilitaron estaciones de autopago en:
- Plaza Brasil
- Parque Luis Quintanar
Éstas operan del 2 de enero al 28 de febrero, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas, exclusivamente con tarjeta bancaria.
Además, habrá dos unidades móviles que brindarán atención del 5 de enero al 28 de febrero, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 horas, en distintas zonas de la ciudad.
Pago del predial por WhatsApp y en línea
Por primera vez, el impuesto predial podrá pagarse vía WhatsApp, a través de GuaZap en el número 333-610-1010. Sólo es necesario escribir “hola”, seleccionar el Municipio de Guadalajara y seguir las instrucciones del asistente virtual.
También está disponible el pago en línea en el sitio oficial del Ayuntamiento de Guadalajara.
El pago del predial también puede realizarse en:
- 17 kioscos ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
- Bancos como Santander, BBVA, Scotiabank, Banamex, HSBC y BanBajío
- Tiendas Oxxo y Farmacias Guadalajara
