Rinden homenaje y sepultan a empresario tequilero. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía de Jalisco confirmó el fallecimiento de Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona. El sepelio fue realizado el día de ayer domingo 4 de enero en la planta de Tonaya, Jalisco, poniendo final a la búsqueda iniciada tras su violento rapto a finales de diciembre.

Cronología del hallazgo

El presidente de Grupo Corona de Tonaya, dedicado a la comercialización de tequila, mezcal y algunos otros derivados del agave en marcas representativas como Rancho Escondido, Tequila Don Armando y, el vino Dolce Amore, fue secuestrado exactamente a la altura del crucero Los Volcanes, en el municipio de Atenguillo. Ahí un comando armado despojó a la familia de sus pertenencias y se llevó al empresario. Aunque la familia logró ponerse a salvo y dar aviso inmediato a las autoridades, el paradero del líder tequilero fue un misterio durante más de 48 horas. La Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE) desplegó operativos en la región serrana, pero los esfuerzos no lograron un rescate con vida, aquí la cronología:



27 de diciembre : Reporte del secuestro y activación de protocolos de búsqueda.

: Reporte del secuestro y activación de protocolos de búsqueda. 29 de diciembre: Localización del cuerpo a un costado de una carretera en Atenguillo .

Localización del cuerpo a un costado de una carretera en . Confirmación pericial: Los restos presentaban huellas de tortura y al menos una herida de proyectil de arma de fuego.

Sepelio del empresario

Para el sepelio, realizado el domingo 4 de enero, se hizo una cordial invitación a empleados y gente en general para participar en las actividades de homenaje y despedida del empresario dentro de las instalaciones de Grupo Corona, las actividades se realizaron de la siguiente forma:

12:00 horas : El cuerpo del presidente llegó a las instalaciones de la planta

: El cuerpo del presidente llegó a las instalaciones de la planta 13:00 horas: Se rindió un homenaje y semblanza

Se rindió un homenaje y semblanza 13:30 horas : El cuerpo fue trasladado a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tonaya.

: El cuerpo fue trasladado a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tonaya. 14:00 horas: Se efectuó la Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tonaya

Se efectuó la Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tonaya 15:00 horas: El cuerpo fue llevado al Cementerio de Tonaya.

Resolución de la Fiscalía

La Fiscalía Estatal clasificó el caso como homicidio doloso derivado del secuestro. Hasta el momento, las líneas de investigación se centran en identificar al presunto grupo criminal que opera en la zona del Crucero Volcanes.

