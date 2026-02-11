Vinculan a proceso a director de Obras Públicas de Tequila, Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Un juez vinculó a proceso a Isaac “N”, exdirector de Obras Públicas del municipio de Tequila, Jalisco, tras una audiencia celebrada este 11 de febrero, la cual se prolongó por más de cuatro horas.

Juez encuentra elementos para iniciar proceso penal

Durante la diligencia, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra del exfuncionario municipal, por su presunta responsabilidad en diversos delitos.

Entre los cargos que se le imputan se encuentran la posesión de cartuchos de uso exclusivo de armas de fuego y delitos contra la salud, de acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público durante la audiencia.

Caso se suma a procesos contra autoridades de Tequila

Este proceso judicial se suma a otros casos recientes que involucran a funcionarios del mismo municipio. Cabe recordar que el 10 de febrero, el alcalde de Tequila, Diego “N”, fue vinculado a proceso junto con dos de sus colaboradores, señalados por su presunta participación en delitos de alto impacto, entre ellos delincuencia organizada y secuestro agravado.

Cuatro funcionarios municipales, bajo proceso penal

Con esta resolución, ya son cuatro los funcionarios del Ayuntamiento de Tequila que enfrentan procesos penales por distintos delitos, en una serie de investigaciones que han puesto bajo escrutinio a la administración municipal.

Las autoridades no han informado si existen más líneas de investigación abiertas relacionadas con otros servidores públicos del municipio.

