Clausuran terraza “Rooftop Bar 360” en Guadalajara tras salto de un hombre desde el piso 42

GENERANDO AUDIO...

Un joven saltó desde el piso 42 de un hotel. Foto: Gobierno de Guadalajara

Un hombre realizó un salto tipo BASE desde la terraza del Hotel Riu Plaza Guadalajara, el edificio más alto de la ciudad, el pasado domingo 8 de febrero, en un acto que derivó en la clausura del “Rooftop Bar 360” y en una investigación para fincar responsabilidades penales y administrativas.

¿Qué se sabe del joven?

El salto ocurrió desde la terraza ubicada entre los pisos 41 y 42 del inmueble, a una altura aproximada de 204 metros. Aunque el hecho se registró el domingo, los videos comenzaron a viralizarse entre el 10 y 11 de febrero en redes sociales.

En las grabaciones se observa al joven —cuya identidad no ha sido revelada oficialmente y a quien presuntamente apodan “Jarro”— colocarse en el borde de cristal del bar mientras empleados del lugar intentaron persuadirlo de que bajara. “Es un salto”, respondió antes de lanzarse al vacío.

Tras abrir el paracaídas, planeó durante algunos segundos y aterrizó en la Glorieta de la Estampida, en el cruce de las avenidas López Mateos y Niños Héroes, una de las zonas con mayor flujo vehicular y peatonal de la ciudad. De inmediato corrió hacia una camioneta pick-up azul Nissan Frontier que ya lo esperaba para huir.

La noche del martes 10 de febrero, el Gobierno de Guadalajara clausuró la terraza “Rooftop Bar 360”, ubicada en el piso 41 del hotel, por incumplimientos en protocolos de seguridad.

Tras difundirse los hechos, se realizó una inspección por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia, en coordinación con Protección Civil y Bomberos y con acompañamiento de la Comisaría de Seguridad Ciudadana. Las autoridades detectaron deficiencias como la falta de aplicación de protocolos y procedimientos de actuación, así como omisiones en medidas de seguridad.

El establecimiento permanecerá cerrado hasta que acredite plenamente el cumplimiento de todas las condiciones necesarias para operar sin poner en riesgo a las personas.

El Ayuntamiento calificó el acto como “irresponsable” y subrayó que no se trató de una actividad recreativa ni de un espectáculo, sino de una acción que generó riesgo real para cientos de ciudadanos. “Ninguna búsqueda de notoriedad ni contenido en redes sociales estará por encima de la ley”, advirtió la autoridad municipal.

¿De cuánto puede ser la multa para el joven?

Aunque el monto definitivo será determinado por el Juzgado Cívico, fuentes municipales indicaron que la multa por violaciones graves al Reglamento de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y a los protocolos de seguridad podría oscilar entre 50 mil y 150 mil pesos.

En paralelo, la Comisaría de Guadalajara y la Fiscalía del Estado iniciaron una investigación para identificar al paracaidista y a sus cómplices. Se revisan las cámaras del Escudo Urbano C5 para rastrear la ruta de escape y ubicar las placas de la camioneta utilizada en la huida.

En los videos difundidos se aprecia que el joven portaba varias cámaras tipo GoPro en el casco para documentar el salto desde su perspectiva; dichos videos aún no se han publicado. El paracaidista no actuó solo; al menos seis personas lo apoyaron y ya son buscadas por la autoridad.

El Gobierno de Guadalajara reiteró que este tipo de acciones en entornos urbanos sin regulación constituyen conductas ilícitas que ponen en peligro a terceros, particularmente en zonas de alta concentración vehicular y peatonal.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.