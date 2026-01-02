Megacorte de agua en Guadalajara inicia mañana: ¿cómo solicitar una pipa de agua?

GENERANDO AUDIO...

Municipios activan pipas de agua gratuitas ante corte del SIAPA. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realizará trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica, lo que ocasionará la suspensión temporal del servicio de agua potable en aproximadamente 900 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara. Las labores iniciarán el sábado 3 de enero de 2026 a partir de la 01:00 horas.

¿Cómo solicitar una pipa de agua?

Se implementará un operativo especial de abastecimiento de agua a través de 78 pipas debidamente identificadas, para apoyar a las colonias que lo requieran. Se pondrá en marcha un operativo especial con marcación rápida al 073. Además, habrá apoyo con más de 100 pipas de agua, aportadas por los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, junto con sus unidades de Protección Civil y las comisiones Estatal y Nacional del Agua. Los enlaces directos son los siguientes:

Teléfono directo de SIAPATEL: 333 668 2482 (las 24 horas del día)

333 668 2482 (las 24 horas del día) Redes sociales oficiales: En x @siapagdl y en Facebook como siapagdl.

Es indispensable que al realizar la solicitud, el usuario tenga a la mano su domicilio completo, entre calles y, de ser posible, el número de cuenta de servicio que aparece en su recibo bimestral para agilizar la logística de entrega.

Pipas de agua gratuitas en Tlaquepaque

San Pedro Tlaquepaque informó que pondrá a disposición pipas de agua gratuitas de lunes a domingo, de 9:00 a 20:00 horas, a través de los siguientes contactos:

Teléfonos: 33 3838 0220 y 33 3838 0221

33 3838 0220 y 33 3838 0221 WhatsApp: 33 2804 817

Restablecimiento del servicio de agua tras el megacorte

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) señaló que el restablecimiento del suministro será gradual una vez concluidos los trabajos. Los tiempos de recuperación podrán variar desde la noche del sábado 3 de enero hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de las condiciones operativas.

