¡Se acabó! Termina gratuidad de la Línea 4 del Tren Ligero: ¿cuánto pagarás desde mañana?

Línea 4 inicia cobro desde el 1 de enero del 2026. Foto: Cuartoscuro

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que el servicio sin costo de la Línea 4 del Tren Ligero concluirá el 31 de diciembre y que, a partir del 1 de enero de 2026, se aplicará la tarifa de 9.50 pesos.

Tarifa 9.50 pesos y transbordos con Mi Movilidad

Las personas usuarias de la Línea 4 del Tren Ligero podrán acceder a transbordos con descuento de 50%, equivalente a 4.75 pesos, al conectar con rutas alimentadoras como Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada. El beneficio del transbordo aplica únicamente mediante el uso de la tarjeta Mi Movilidad, instrumento que permite integrar los distintos sistemas de transporte del área metropolitana.

Horarios de operación de la Línea 4 del Tren Ligero

La etapa preoperativa se mantiene gratuita y sin pausas hasta el 31 de diciembre, con un horario de servicio de 6:00 a 21:00 horas. El 1 de enero de 2026 el horario de operación de la Línea 4 del Tren Ligero y de sus cinco rutas alimentadoras será de 8:00 a 23:00 horas. El horario permanente de servicio se establecerá de 4:50 a 23:00 horas.

Cifras de operación de la Línea 4

Durante las primeras dos semanas, la Línea 4 del Tren Ligero registró un traslado de 541 mil pasajeros, los trenes recorrieron más de 82 mil kilómetros a lo largo de sus ocho estaciones, en un trayecto que conecta Tlajomulco de Zúñiga con Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque.

