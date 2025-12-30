Rifas colombianas, en la mira tras homicidio del empresario Alberto Prieto Valencia en Zapopan; ¿qué es este fraude?

GENERANDO AUDIO...

Rifas colombianas, posible vinculo con el asesinato de Adolfo Prieto. Foto: Uno TV

La Fiscalía de Jalisco (FGEJ) investiga el asesinato de Alberto Prieto Valencia, conocido como el “Prieto”, como una agresión directa, mientras se analiza una posible relación con las rifas colombianas, una actividad señalada como fraude y extorsión en la entidad.

Rifas colombianas, línea de investigación del homicidio

El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación, la más latente es la posible relación del caso con las llamadas rifas colombianas que operan de manera ilegal en el Mercado de Abastos de Guadalajara.

¿Qué son las rifas colombianas?

Las rifas colombianas son una especie de sorteo que realizan presuntas células integradas por personas procedentes de dicho país entre locatarios del Mercado de Abastos, en ellas se ofrecen premios en efectivo o en especie, como electrodomésticos o vehículos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no existen ganadores y el dinero recaudado queda en manos de los organizadores.

Fraude, extorsión y vínculo con el “gota a gota” en Jalisco

En muchos casos, los locatarios son obligados a comprar boletos bajo presión. Estas prácticas están vinculadas con los préstamos conocidos como “gota a gota”, otro esquema de extorsión detectado en la entidad; los boletos de las rifas ilegales son vendidos por mujeres, sin que se haya confirmado su nacionalidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.