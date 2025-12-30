Corte de agua en Tlajomulco afectará 25 colonias el próximo 3 de enero

| 13:02 | J.L. Márquez | UnoTV
Corte de agua Tlajomulco
Corte de agua en Tlajomulco, Jalisco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Tlajomulco, Jalisco, informó que el próximo sábado 3 de enero de 2026 habrá un corte de agua que afectará 25 colonias del municipio, por lo que se le pide a la población anticiparse y tomar precauciones, para minimizar las afectaciones.

Corte de agua en Tlajomulco el próximo 3 de enero

Mediante un comunicado, el Gobierno municipal informó que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) realizará trabajos de mantenimiento en la red hidráulica del sistema Chapala-Guadalajara el próximo 3 de enero, por lo que habrá un corte de agua que afectará 25 colonias de Tlajomulco.

Los trabajos comenzarán a partir de la 1:00 de la madrugada y se tiene contemplado que estas obras tengan una duración aproximada de 13 horas. La recuperación del servicio se realizará de manera gradual.

Por su parte, el Siapa informó que el mismo 3 de enero habrá mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica, además de una intervención en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, por lo que habrá afectaciones en el servicio de agua potable en 892 colonias de los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá.

Lista de colonias en Tlajomulco en las que habrá afectaciones por corte de agua

  1. Los Agaves
  2. Los Silos
  3. Rancho Alegre
  4. El Capulín
  5. Lomas del Mirador
  6. Chulavista
  7. Villa Fontana Aqua
  8. Colinas de la Cruz
  9. Paseos del Valle
  10. Los Alcatraces
  11. Valle de Tejeda
  12. La Alameda
  13. Santa Cruz de la Alameda
  14. Nueva Alameda
  15. Jardines de la Alameda
  16. Villas Alameda
  17. Los Ciruelos
  18. El Zapote
  19. El Refugio
  20. Arvento
  21. El Carril
  22. El Laurel
  23. San Isidro
  24. Presitas
  25. Jardines del Zapote

