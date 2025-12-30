Corte de agua en Tlajomulco afectará 25 colonias el próximo 3 de enero

GENERANDO AUDIO...

Corte de agua en Tlajomulco, Jalisco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Tlajomulco, Jalisco, informó que el próximo sábado 3 de enero de 2026 habrá un corte de agua que afectará 25 colonias del municipio, por lo que se le pide a la población anticiparse y tomar precauciones, para minimizar las afectaciones.

Corte de agua en Tlajomulco el próximo 3 de enero

Mediante un comunicado, el Gobierno municipal informó que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) realizará trabajos de mantenimiento en la red hidráulica del sistema Chapala-Guadalajara el próximo 3 de enero, por lo que habrá un corte de agua que afectará 25 colonias de Tlajomulco.

Los trabajos comenzarán a partir de la 1:00 de la madrugada y se tiene contemplado que estas obras tengan una duración aproximada de 13 horas. La recuperación del servicio se realizará de manera gradual.

Por su parte, el Siapa informó que el mismo 3 de enero habrá mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica, además de una intervención en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, por lo que habrá afectaciones en el servicio de agua potable en 892 colonias de los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá.

Lista de colonias en Tlajomulco en las que habrá afectaciones por corte de agua

Los Agaves Los Silos Rancho Alegre El Capulín Lomas del Mirador Chulavista Villa Fontana Aqua Colinas de la Cruz Paseos del Valle Los Alcatraces Valle de Tejeda La Alameda Santa Cruz de la Alameda Nueva Alameda Jardines de la Alameda Villas Alameda Los Ciruelos El Zapote El Refugio Arvento El Carril El Laurel San Isidro Presitas Jardines del Zapote

