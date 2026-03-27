Falla su paracaídas, cae al mar y muere en Puerto Vallarta

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Paracaidista muere por presunta falla en su equipo. Foto: Uno TV/ Getty Images

Un joven de 27 años perdió la vida luego de que su paracaídas no se abriera durante un salto en Puerto Vallarta, en un accidente ocurrido la tarde del jueves 26 de marzo frente a la zona de Playa de Oro.

La víctima, identificada como José Fernando “N”, originario de Guadalajara, realizaba una actividad de paracaidismo como parte de un servicio contratado con una empresa dedicada a deportes extremos.

Falla en equipo de seguridad provocó caída a gran velocidad

De acuerdo con reportes preliminares y testimonios, el joven se lanzó desde una aeronave; sin embargo, durante la caída libre su equipo de seguridad no se accionó correctamente, lo que derivó en un descenso sin control.

Testigos en la zona señalaron que el paracaidista descendió a gran velocidad sin que el dispositivo de frenado respondiera, impactando directamente contra el mar frente al hotel Playa de Oro.

Equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento

Tras el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y guardavidas acudieron al sitio del siniestro. A su llegada, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue recuperado y trasladado inicialmente a la zona conocida como Los Peines, para posteriormente ser entregado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán las diligencias correspondientes.

Equipo queda bajo resguardo para peritajes

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Entre las líneas de indagatoria destacan:

Posible falla técnica del equipo

Falta de mantenimiento preventivo

Error humano durante la práctica

El equipo utilizado por el paracaidista fue asegurado por las autoridades para la realización de peritajes técnicos que permitan determinar la causa exacta del accidente.

Autoridades continúan investigaciones

Personal de la Policía de Investigación y peritos del Semefo realizaron el levantamiento del cuerpo y trabajarán en la necropsia de ley, mientras continúan recabando información sobre las condiciones en las que se realizó la actividad.

El caso permanece bajo análisis para definir si existió alguna responsabilidad por parte de la empresa prestadora del servicio o si se trató de una falla fortuita.

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