SIAPA vigila presas y canales para detectar origen de agua sucia en Guadalajara

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SIAPA evalúa estado de presas para mejorar calidad del agua Foto: Cuartoscuro

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que un equipo encabezado por su director general, Ismael Jáuregui Castañeda, realizó recorridos en distintos puntos estratégicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Supervisión de infraestructura de agua en Guadalajara

Las visitas incluyeron la presa “La Calera”, el sistema “Cambio de Régimen” y las instalaciones de la Planta Potabilizadora Número 5, ubicada en el municipio de Tlajomulco.

De acuerdo con el organismo, el objetivo principal fue conocer el estado actual de la infraestructura de agua en Guadalajara, identificar necesidades prioritarias y detectar áreas de oportunidad para mejorar el servicio que se brinda a la población.

Evaluación del abasto de agua en la ZMG

Las inspecciones abarcan acueductos y sistemas complementarios, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua y autoridades municipales, principalmente en municipios del sur del Área Metropolitana de Guadalajara, como Tlajomulco y Tlaquepaque.

Durante los recorridos se verificaron condiciones operativas, puntos de descarga y acciones que actualmente se encuentran en proceso, relacionadas con el abasto de agua en la ZMG.

Diagnóstico para mejorar la calidad del agua

El SIAPA indicó que la información técnica obtenida permitirá integrar diagnósticos y desarrollar proyectos enfocados en acciones inmediatas, así como en una planeación de mediano y largo plazo para detectar la razón del agua contaminada.

Estas estrategias buscan modernizar la infraestructura, mejorar la calidad del agua en Guadalajara y fortalecer el sistema de abastecimiento en la zona metropolitana.

Acciones coordinadas para fortalecer el servicio de agua

Las labores se llevan a cabo de manera coordinada con autoridades estatales y municipales, siguiendo directrices del gobierno de Jalisco para avanzar en la mejora del servicio hídrico.

El organismo señaló que estas acciones forman parte de un proceso orientado a mantener el funcionamiento de la infraestructura y atender las necesidades del sistema de distribución de agua en la región.

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