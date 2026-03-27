A más de un mes de la caída del “Mencho”, suman casi mil denuncias por automóviles dañados en Jalisco

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Denuncias por automóviles dañados tras muerte del “Mencho”. Foto: Omar Hernández

El Gobierno de Jalisco informó este viernes que continúa la recepción de denuncias por automóviles dañados durante la ola de violencia desatada tras el abatimiento del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, ocurrido el pasado 22 de febrero.

Dueños de automóviles dañados no han recibido apoyo

A más de un mes de los hechos, cientos de ciudadanos afectados aún no han recibido el apoyo económico para reponer su patrimonio, luego de que sus automóviles fueran robados, incendiados y dañados por integrantes del grupo criminal que lideraba el “Mencho”.

“Primero el empadronamiento de quienes tienen una carpeta de investigación, que tienen una denuncia, que tienen también seguro particular”, señala Salvador Zamora Zamora, secretario general de Jalisco.

Más de mil automóviles dañados tras la muerte del “Mencho”

La jornada violenta, marcada por narcobloqueos y disturbios, dejó un saldo alarmante de vehículos calcinados que fueron usados para bloquear vías de comunicación.

“Fueron un poco más de mil vehículos, particularmente coches, transporte de carga. (…) Vehículos, camionetas, coches de jornaleros, de agricultores, de ganaderos”, agregó el funcionario.

¿Cómo pueden recibir el apoyo económico los dueños?

Además de automóviles, también se realiza el recuento de daños a negocios que fueron incendiados y saqueados.

“Tienen que acercarse con el Gobierno del estado, llevar la documentación y, fotografías del incidente, por supuesto acreditar la propiedad, etcétera y, esperar en el proceso para que pueda procesar el apoyo económico”, dijo el secretario.

Los afectados continúan a la espera de una respuesta concreta por parte de las autoridades y se prevé un incremento en el número de afectaciones reportadas en los próximos días, conforme avancen las investigaciones y se integren nuevas denuncias relacionadas con los narcobloqueos y los disturbios posteriores a la caída del “Mencho”.

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