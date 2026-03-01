14 detenidos y armas aseguradas tras operativo en San Ignacio, Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

14 detenidos tras operativo. Foto: Coordinación Institucional Sinaloa

Un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República en San Ignacio, Sinaloa, resultó en la detención de 14 presuntos delincuentes y el aseguramiento de un arsenal.

Según lo informado, durante el operativo, que incluyó apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana, se lograron incautar 19 armas largas, 93 artefactos explosivos, dos granadas y varios vehículos, incluyendo uno blindado.

Presuntos delincuentes dispararon contra los oficiales

Se realizaron trabajos de inteligencia en las comunidades de Acatitán y Agua Caliente, Sinaloa, donde las autoridades detectaron vehículos con civiles armados. No obstante, al intentar detenerlos, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra los oficiales, quienes repelieron la agresión.

Tras controlar la situación, las autoridades lograron asegurar además dos vehículos todoterreno tipo Razer y una cuatrimoto, junto con cargadores y cartuchos adicionales.

Los 14 detenidos, dos de los cuales resultaron lesionados, fueron trasladados para recibir atención médica. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones.

