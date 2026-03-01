Destruyen artefacto explosivo en Escuinapa; actuó grupo antibombas

GENERANDO AUDIO...

Un artefacto explosivo fue localizado en Escuinapa y destruido por personal especializado del Grupo Interinstitucional, luego de una denuncia ciudadana en el sur de Sinaloa, informaron autoridades federales y estatales.

El hallazgo ocurrió en el municipio de Escuinapa, donde elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, ubicaron un artefacto explosivo improvisado (AEI).

Aseguran explosivo y dan vista al Ministerio Público

De acuerdo con el reporte oficial, tras recibir el aviso ciudadano, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona y confirmaron la presencia del artefacto.

El explosivo fue asegurado y se dio vista al Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posibles responsables.

Grupo antibombas realizó la destrucción controlada

Posteriormente, personal especializado del grupo antibombas procedió a la destrucción controlada del artefacto, con el fin de eliminar cualquier riesgo para la población.

En el sitio también fue destruida una cubeta con emulgel, material considerado de riesgo por sus componentes.

Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los trabajos coordinados entre el Gobierno federal y el Gobierno del Estado para preservar la seguridad en la entidad.

Asimismo, se invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911 o realizar denuncias anónimas al 089.

