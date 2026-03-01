Expertos en CIFAM Monterrey: crisis familiares, espacios de crecimiento

GENERANDO AUDIO...

CIFAM Monterrey 2026: crisis familiares pueden brindar crecimiento. Foto: CIFAM

El Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026 dejó claro que las familias no son perfectas, pero pueden ser espacios de crecimiento continuo. Especialistas nacionales e internacionales reunidos en Cintermex coincidieron en que las crisis familiares no deben verse como fracasos, sino como oportunidades de transformación, siempre que se enfrenten con amor, diálogo y acompañamiento.

Más de 12 mil asistentes y más de 70 mil personas en línea participaron en este evento, subrayando la importancia de la familia como base.

Crisis familiares como motor de crecimiento

Durante su intervención, el Dr. Enrique Rojas destacó que fenómenos como las redes sociales han incrementado trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia, enfatizando el rol crucial de la familia en la salud mental. Rojas mencionó que la ruptura familiar, especialmente el divorcio, es una de las principales crisis psicológicas contemporáneas, por lo que instó a fortalecer la inteligencia emocional.

A su vez, el Dr. Mahatma Sánchez abordó la relación entre las dinámicas familiares y los niveles de ansiedad, señalando que una familia que no fomente vínculos armónicos puede incrementar los síntomas de ansiedad y depresión en sus miembros.

El impacto de CIFAM y sus soluciones concretas

Mario Romo, líder nacional de Red Familia, subrayó que el CIFAM no solo plantea desafíos, sino soluciones claras a los problemas familiares actuales.

Con más de 100 expertos internacionales y nacionales, el Congreso reunió a familias de todo México y el mundo, promoviendo herramientas para forjar relaciones más sólidas. En este contexto, Mara Fernández, vocera del CIFAM, destacó que este espacio brindó a los jóvenes herramientas para fortalecer sus relaciones y tomar decisiones con propósito.

Por último, Ximena Suinaga, directora de Fundación Farmacias del Ahorro, enfatizó la importancia del acompañamiento y la prevención en el bienestar familiar.

El evento también incluyó la Expo Familia, con 180 stands, y las salas de escucha, donde los asistentes recibieron orientación personalizada.

