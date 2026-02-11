Alcalde de Tequila vinculado a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado

GENERANDO AUDIO...

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila. FOTO: Cuartoscuro

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue vinculado a proceso este 10 de febrero por su presunta participación en delincuencia organizada y secuestro agravado. La decisión se tomó en una audiencia federal donde también fueron procesados dos de sus colaboradores del ayuntamiento.

Junto al presidente municipal, el juez vinculó a proceso al director de Licencias, Juan Gabriel “N”, y al comisario municipal, Juan Manuel “N”. Los tres son señalados por su probable participación en el secuestro de un precandidato a la presidencia municipal de Tequila, su suplente y un artesano.

Durante la audiencia, un juez federal determinó reclasificar el delito como delincuencia organizada con fines de secuestro, con el agravante de que los hechos habrían sido cometidos por servidores públicos. Además, concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva justificada contra los imputados.

Las indagatorias señalan que el alcalde estaría bajo investigación por presuntamente operar esquemas de extorsión dirigidos a empresas cerveceras y tequileras en Jalisco. También se le vincula de manera probable con una célula delictiva con origen en Jalisco.

Hasta el momento, las autoridades federales continúan con el proceso legal y el periodo de investigación complementaria para fortalecer el caso. Será en los próximos meses cuando se determine cómo avanza el proceso judicial contra los funcionarios municipales.

