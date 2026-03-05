Hoteleros desmienten cancelaciones masivas por FIFA en CDMX; explican desbloqueo de reservaciones

GENERANDO AUDIO...

El sector hotelero de la Ciudad de México desmintió que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) haya cancelado reservaciones de habitaciones rumbo al Mundial 2026; la Secretaría de Turismo capitalina respalda al sector.

El presidente de la Asociación de Hoteles de la CDMX, Javier Puente, precisó que no se trató de cancelaciones, sino de un desbloqueo de habitaciones, una práctica habitual en la industria turística.

“No vamos a negar que la inseguridad haya existido en Puerto Vallarta o Guadalajara, pero en la Ciudad de México demostramos que el país está preparado para recibir turistas”, afirmó.

Detalló que fueron alrededor de mil 300 cuartos los liberados, lo que representa apenas 1.7% de las 61 mil 330 habitaciones disponibles en la capital.

“Los desbloqueos que la FIFA solicitó no representan ni el 2% de la ocupación de un día del Mundial 2026. Es insignificante desde el punto de vista de rentabilidad; a 100 días del torneo esos cuartos se van a vender, probablemente a un precio superior”, sostuvo.

¿Qué significa un bloqueo hotelero?

De acuerdo con la Asociación de Hoteles, un bloqueo consiste en apartar habitaciones con anticipación para agencias o eventos; el desbloqueo implica liberar esos espacios para volver a ofertarlos.

“Estos ajustes forman parte de la dinámica normal del turismo. Las agencias reservan con antelación y, conforme se acerca la fecha, ajustan el volumen de habitaciones que realmente necesitan”, explicó Puente.

El dirigente agregó que no hubo llamados de atención por parte de autoridades federales o locales y que, por el contrario, se mantiene coordinación con los organizadores.

“Nadie nos expresó molestia; nos invitaron a revisar los datos y comunicar con claridad que estamos trabajando coordinados”, indicó.

La Asociación estimó que, a 95 días del arranque del Mundial 2026, existe una reservación cercana al 25%, aunque prevé que para el 11 de junio la ocupación supere el 90%.

Secretaría de Turismo descarta cancelaciones masivas

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, encabezada por Alejandra Frautro, informó que las versiones sobre cancelaciones masivas no reflejan la realidad del proceso de planeación.

La dependencia señaló que el Gobierno capitalino mantiene coordinación con FIFA México, HostCity, el Estadio Banorte, el sector hotelero y autoridades federales y locales para garantizar la operación del hospedaje durante el torneo.

En una reunión reciente se revisaron avances en infraestructura turística, estrategias de seguridad, agenda cultural, lineamientos de precios y perspectivas reales del mercado.

El comunicado también citó el estudio “Travel Insights: Football’s biggest event in 2026” de Amadeus, el cual reporta un aumento superior al 35% en búsquedas de viajes hacia ciudades sede del Mundial.

La Secretaría destacó que la capital cuenta con más de 63 mil habitaciones en alrededor de 800 hoteles, además de opciones adicionales en la zona metropolitana, lo que garantiza capacidad suficiente para recibir a visitantes durante el evento.

Autoridades y empresarios coincidieron en que el panorama del hospedaje para el Mundial 2026 es sólido y evoluciona conforme a la dinámica habitual de grandes eventos internacionales.

