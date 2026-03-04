Escapada cerca de Monterrey: Santiago, el pueblito con cascadas y rincones coloniales para visitar en marzo

Santiago Nuevo Leon
Santiago Nuevo León un buen lugar para escapar. Foto: Getty Images

Si estás buscando una escapada corta desde Monterrey para este mes de marzo o para Semana Santa, hay un destino que lo tiene todo, desde naturaleza, calles coloniales y un ambiente perfecto para desconectarte del ruido de la ciudad, se trata de Santiago, Nuevo León, un Pueblo Mágico ubicado a menos de una hora de la capital regia.

Rodeado por la Sierra Madre Oriental, este rincón del noreste mexicano combina montañas, cascadas y arquitectura tradicional, convirtiéndose en una opción ideal para un viaje de fin de semana o incluso una visita de un solo día.

@hrjdrone

🌄 Santiago, Nuevo León: Tradición y Naturaleza en un Solo Lugar Ubicado al sur del área metropolitana de Monterrey, Santiago, Nuevo León es uno de los destinos turísticos más encantadores del norte del país. Este Pueblo Mágico combina historia, arquitectura colonial y paisajes naturales que enamoran a cada visitante.

♬ Whispers of the Wind – Lambado

Santiago se localiza aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Monterrey, el trayecto en auto toma entre 30 y 40 minutos, dependiendo del tráfico, por la Carretera Nacional.

Su cercanía lo convierte en uno de los destinos turísticos más accesibles para quienes viven en el área metropolitana de Monterrey y buscan un plan diferente sin recorrer largas distancias.

@itsalecabello

Itinerario Santiago Nuevo León en 1 día: 📍Centro de Santiago (Iglesia,plaza principal y mirador) 📍Cola de Caballo 📍Presa la boca #santiago #coladecaballo #fyp #foryou #foryoupage

♬ La Vida (feat. Kaala Shaw) [Radio Edit] – dbasser & Peter Guzman & Jose Alves

La cascada Cola de Caballo

Uno de los mayores atractivos del municipio es la famosa Cascada Cola de Caballo, ubicada dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

Esta caída de agua, de aproximadamente 25 metros de altura, debe su nombre a la forma que toma el chorro al descender entre las rocas. El entorno está rodeado de vegetación, senderos y miradores que permiten disfrutar del paisaje y tomar fotografías para el recuerdo.

@regio_en_mexico

Parte 1 | Mostrando lugares turísticos de México hasta llegar al millón de seguidores. Cola de Caballo #turismomexico #monterrey #coladecaballo

♬ sonido original – Regio en México

En la zona también hay opciones para realizar caminatas, paseos a caballo y actividades recreativas, lo que la convierte en un espacio ideal tanto para familias como para parejas o grupos de amigos.

Más allá de su riqueza natural, Santiago destaca por su arquitectura tradicional, su plaza principal es el corazón del pueblo con calles empedradas, fachadas coloridas y un ambiente tranquilo para disfrutar de una caminata sin prisa.

Uno de los edificios más representativos es la Parroquia Santiago Apóstol, construcción histórica que domina el paisaje del centro y que forma parte del patrimonio cultural del municipio.

Alrededor de la plaza encontrarás restaurantes, cafeterías, dulcerías regionales y tiendas de artesanías, donde es posible probar platillos típicos del norte del país y productos locales.

@horizontesmx

📍Cascada Cola de Caballo, Santiago, Nuevo León. Ubicada a solo 40 minutos de Monterrey, la Cascada Cola de Caballo es una joya escondida entre montañas y bosques. Su caída de agua de 25 metros de altura crea un paisaje espectacular. Factos: 📌 El parque donde se encuentra la cascada está rodeado de bosques de pinos y encinos, hogar de una gran diversidad de aves y fauna silvestre, convirtiéndolo en un lugar perfecto para el ecoturismo. 📌 Su nombre se debe a la forma en que el agua cae sobre las rocas, creando un efecto similar al de una cola de caballo en movimiento, lo que la hace una de las cascadas más fotografiadas del norte de México. 📌 Muy cerca de la cascada se encuentra el Pueblo Mágico de Santiago, donde puedes recorrer su histórica plaza, probar su gastronomía y admirar la vista panorámica desde el Mirador de la Presa de la Boca. Un destino perfecto para hacer senderismo, respirar aire puro y maravillarte con la belleza natural de Nuevo León. ¿Listos para descubrirlo desde el cielo? 🌿💦✨ 🇲🇽 México no solo se admira, se siente… y desde el cielo, se ama aún más! #nl #nuevoleon #cascadacoladecaballo #coladecaballo #cielo #DroneMexico #MexicoDesdeElCielo #AerialMexico #DronePhotography #PaisajesDeMexico #MexicoEsBello #VistasAereas #TravelMexico #ExploreMexico #DroneShot #Dronestagram #HiddenMexico #PhotographyLover #FotografíaAérea #AdventureTime #djimavicpro #dji #drone #mexico #fall #cascada

♬ sonido original – Luis Zamora

Marzo es uno de los meses más agradables para viajar a Santiago, las temperaturas suelen ser templadas, lo que facilita recorrer el centro histórico y realizar actividades al aire libre sin el calor intenso que caracteriza al verano en Nuevo León.

Además, en esta temporada la vegetación de la sierra luce especialmente verde, lo que realza el paisaje natural y hace que las cascadas y montañas se vean aún más impresionantes.

Para quienes planean su calendario de viajes con anticipación, marzo 2026 representa una oportunidad perfecta para disfrutar de un destino accesible y lleno de atractivos naturales y culturales.

¿Qué hacer en Santiago en un fin de semana?

Si planeas una escapada corta, estas actividades no pueden faltar:

  • Visitar la Cascada Cola de Caballo y recorrer sus senderos
  • Pasear por la plaza principal y conocer la Parroquia Santiago Apóstol
  • Disfrutar de la gastronomía local en el centro histórico
  • Tomar fotografías de los paisajes montañosos de la Sierra Madre Oriental
  • Explorar miradores y caminos escénicos en los alrededores

Gracias a su combinación de naturaleza, historia y cercanía con Monterrey, Santiago se consolida como uno de los destinos más atractivos del noreste de México para una escapada breve.

