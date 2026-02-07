Ordenan prisión preventiva a Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Cae alcalde de Tequila, Jalisco, por corrupción. Foto: SSPC

Horas después de su detención, Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco, permanecerá en la cárcel por orden de un juez quien dictaminó prisión preventiva oficiosa, según reportes.

La situación legal del alcalde, señalado por presunta extorsión, podría definirse la siguiente semana, cuando se determine si es, o no, vinculado a proceso.

¿De qué se le acusa a Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco?

Diego “N”, quien fungía como alcalde de Tequila, Jalisco, estaría presuntamente relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, también es señalado por los delitos de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad.

Reportes señalan, también, que Diego “N” estaría acusado de secuestro y secuestro agravado.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó, a través de su cuenta de X, la detención del alcalde de Tequila, así como la de tres servidores públicos más del ayuntamiento:

El director de Seguridad Pública

El director de Catastro y Predial

El director de Obras Públicas

¿Quién es Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco?

Diego “N” es militante de Morena, partido por el cual se postuló y ganó la presidencia municipal de Tequila, Jalisco. Tras la detención, Morena en Jalisco, llamó a las autoridades a“realizar su trabajo conforme a los procedimientos establecidos, garantizando en todo momento”.

