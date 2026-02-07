“Se siente más seguro”: Tequila reacciona a la detención de su alcalde

GENERANDO AUDIO...

Tras la detención del alcalde Diego “R”, acusado de extorsión y de posibles vínculos con el crimen organizado, habitantes del Pueblo Mágico de Tequila, Jalisco, expresaron un sentimiento de alivio y de libertad recuperada, luego del operativo federal que derivó en su captura.

Ciudadanos también manifestaron su respaldo al operativo federal que permitió la detención del presidente municipal y de tres funcionarios de su administración, al señalar que la medida representa un cambio en la vida cotidiana del municipio.

Alivio ciudadano tras detención del alcalde de Tequila

De acuerdo con habitantes consultados, la administración municipal encabezada por Diego “R” ejercía abusos de autoridad, sometimiento y prácticas de corrupción que impactaban tanto a la población como al sector empresarial, en especial a tequileras y cerveceras de la región.

Una vecina de Tequila, María Camarillo, señaló que existía inconformidad por cobros excesivos relacionados con impuestos, permisos de construcción y modificaciones en viviendas. Según su testimonio, estas prácticas generaron molestia entre quienes incluso reconocen haberse arrepentido de haber votado por el ahora detenido.

Mayor confianza entre habitantes y visitantes

Tras la captura del alcalde, ciudadanos y visitantes coincidieron en que se percibe un ambiente de mayor confianza en el municipio. Turistas señalaron que la presencia de seguridad ha mejorado la sensación de tranquilidad en el destino.

Daniel Reséndiz, visitante, afirmó que la ciudad se percibe “más segura” y destacó que Tequila es un lugar atractivo para el turismo. En el mismo sentido, Nora Vázquez, también turista, comentó que durante su visita ha notado una fuerte presencia policial, lo que contribuye a una percepción positiva de seguridad.

Refuerzan seguridad en el Pueblo Mágico

En los últimos días, la presencia de elementos de seguridad federal se ha intensificado en Tequila, lo que ha generado mayor tranquilidad tanto en habitantes como en turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo con lo informado, en las próximas horas se espera el arribo de refuerzos adicionales para fortalecer las labores de vigilancia en el municipio.

Mientras continúan las investigaciones contra el exalcalde y sus colaboradores, la ciudadanía se muestra confiada en seguir visitando este destino turístico, cuya economía depende en gran medida del flujo de visitantes. Las autoridades mantienen los operativos de seguridad como parte del seguimiento a la detención del alcalde de Tequila.

