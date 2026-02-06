Roban y secuestran a maestro en Guadalajara; lo liberan con cuentas vacías

GENERANDO AUDIO...

Docente denuncia secuestro exprés y robo en Guadalajara. Foto: Omar Hernández

Un docente foráneo, proveniente del estado de Michoacán, denunció haber sido víctima de robo y secuestro exprés en el centro de Guadalajara; los agresores pidieron 30 mil pesos a su familia para liberarlo y además le vaciaron sus cuentas bancarias.

Maestro víctima de secuestro exprés en Guadalajara

Los hechos sucedieron la noche del jueves 5 de febrero, sobre la calle 20 de noviembre, en el centro de la ciudad, cuando fue abordado por tres sujetos que lo llevaron con uso de fuerza y amenazas hacia un domicilio cercano, en donde lo mantuvieron privado de la libertad por más de seis horas. El maestro detalla que, en el sitio, permaneció sometido por los delincuentes, quienes, además, lo hirieron con una arma blanca y lo golpeaban en repetidas ocasiones para presionar a sus familiares, relató lo siguiente:

“Tengo varias eh, varias heridas de navaja, de arma blanca, me golpearon, en repetidas ocasiones con un palo, me amenazaron de muerte y lo más triste fue de que, cuando después de que salí de ahí, traté de pedir auxilio, y logré detener a dos patrullas, pero ninguna de ellas me quiso auxiliar”

Robo y extorsión en el centro de Guadalajara

El hombre señaló que, fue liberado en cuanto los sujetos tuvieron en su poder el dinero que su familia logró reunir.

“Me liberaron, pero fue cuando ya lograron cuando ya lograron sacarle, extorsionar a mi familia. Los extorsionaron con 30 mil pesos y se quedaron con todas mis pertenencias”, señaló.

Tras ser liberado, el maestro huyó corriendo y se encontró con una patrulla, que no lo auxilió a pesar de la súplica de auxilio.



Denuncia ante la Fiscalía y seguimiento del caso

Tras lo sucedido, el docente aseguró que la denuncia por estos hechos ya está en curso ante la Fiscalía y espera que las autoridades detengan a la banda de delincuentes que operan en la zona centro.

