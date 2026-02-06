Habitantes de Tequila festejan detención de alcalde con música y baile

GENERANDO AUDIO...

Habitantes de Tequila festejan detención de alcalde. Foto: Uno TV

Con música regional mexicana, baile y ambiente festivo, decenas de habitantes de Tequila, Jalisco, celebraron en la plaza pública la detención del alcalde Diego “R”, ocurrida durante este jueves en un operativo coordinado por fuerzas federales.

El festejo se registró en la Glorieta de Tequila, donde personas comenzaron a reunirse de forma espontánea. Aunque no se confirmó una convocatoria formal, el punto se llenó rápidamente con asistentes que se sumaron a la celebración tras conocerse la captura del presidente municipal.

Festejan en Tequila detención del alcalde

La manifestación transcurrió sin discursos ni pronunciamientos políticos. Algunos asistentes colocaron cartulinas con mensajes alusivos al operativo y las dejaron en la vía pública, mientras otros bailaban al ritmo de la música, en un ambiente marcado por la celebración.

La mayoría de los presentes evitó dar declaraciones a la prensa. Bajo condición de anonimato, algunos habitantes recordaron que en mayo del año pasado el ahora detenido fue citado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, luego de un evento musical en el que se proyectaron imágenes relacionadas con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. Ese hecho derivó en investigaciones que lo vincularon presuntamente con actividades del grupo criminal.

Detenciones y red de funcionarios investigados

En el mismo operativo federal también fueron detenidos Juan Manuel “P”, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “T”, director de Catastro y Predial; e Isaac “C”, director de Obras Públicas. Las autoridades los relacionan con una red conocida como “enjambre”, tras denuncias de empresarios tequileros y cerveceros.

De acuerdo con los señalamientos, los funcionarios habrían impuesto cobros excesivos, clausuras reiteradas y otras irregularidades, conductas que podrían configurar delitos federales, principalmente extorsión. Las investigaciones siguen en curso y las autoridades no han informado sobre nuevas detenciones.

Quién queda al frente del municipio

Tras la detención del alcalde, el municipio quedó a cargo de Omar Alejandro Ramírez Vélez, quien hasta esta mañana se desempeñaba como síndico del Ayuntamiento y figuraba como suplente ante el órgano electoral.

Algunos habitantes lo consideran cercano a Diego “R”. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si existe alguna investigación en su contra.

