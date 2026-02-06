Operación enjambre: expediente acusa nombramiento irregular en Protección Civil de Tequila

GENERANDO AUDIO...

Sigue operación Enjambre. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

En el marco de la Operación Enjambre, estrategia federal encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) contra redes de corrupción en gobiernos locales, el expediente que derivó en la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, incorpora señalamientos sobre presuntas irregularidades en el nombramiento del director de Protección Civil municipal.

De acuerdo con la documentación revisada, Óscar Iván Torres Flores fue designado como titular de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tequila sin cumplir con los requisitos de escolaridad que establece la normativa más reciente, lo que abre cuestionamientos sobre los criterios de selección y la supervisión interna en el Ayuntamiento.

Reglamento desactualizado y vacíos de transparencia

En el portal oficial del municipio se localiza un reglamento fechado en 2011, el cual no exige una carrera universitaria para ocupar el cargo de director de Protección Civil. No obstante, este documento no corresponde a la normatividad más reciente, lo que evidencia falta de claridad y actualización en los instrumentos públicos disponibles, un elemento que forma parte de los señalamientos recurrentes sobre transparencia municipal.

La ausencia de versiones actualizadas y consolidadas de los reglamentos dificulta verificar con precisión los criterios legales bajo los cuales se realizaron los nombramientos, especialmente en áreas estratégicas relacionadas con la seguridad y la atención a emergencias.

Normativa más reciente sí exige formación técnica

En contraste, el Reglamento de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tequila vigente desde 2021 establece como escolaridad mínima una carrera técnica para el desempeño de las funciones operativas y directivas.

Sin embargo, en el currículum vitae y en la declaración patrimonial del funcionario se consigna que su nivel máximo de estudios es bachillerato, cursado en el CBTA 106, con área de formación en técnico agropecuario. En dichos documentos no se especifican cursos, certificaciones o capacitación especializada en materia de protección civil, manejo de riesgos o atención de emergencias.

Este desfase entre la norma vigente y el perfil académico acreditado es uno de los elementos que el expediente considera como posible nombramiento irregular.

Estos datos refuerzan el señalamiento de que el perfil académico no coincide con los requisitos establecidos en el reglamento vigente al momento de su designación.

Contexto de la Operación Enjambre

La Operación Enjambre ha puesto el foco en estructuras municipales completas, no sólo en los titulares de los ayuntamientos, sino también en funcionarios clave que habrían sido designados al margen de la ley o mediante prácticas discrecionales.

En el caso de Tequila, el expediente integra irregularidades administrativas, presuntas omisiones en controles internos y la designación de personal sin el perfil requerido, como parte del contexto que derivó en la detención del alcalde y otros servidores públicos.

Las investigaciones continúan abiertas y las autoridades federales no han descartado que se amplíen las responsabilidades conforme avance la revisión de nombramientos, reglamentos y declaraciones patrimoniales dentro del gobierno municipal.

