Alerta por sarampión: vacunan y desinfectan 2 mil escuelas en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Por brote de sarampión, desinfectan 2 mil escuelas en Jalisco. Foto: Cuartoscuro

El brote de sarampión en Jalisco ha generado acciones preventivas en más de 2 mil planteles escolares, con medidas que incluyen vacunación, limpieza de superficies con agua y cloro, y la implementación de cubrebocas obligatorio en escuelas de educación básica del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Acciones de vacunación y prevención en escuelas de Jalisco

Se han aplicado más de un millón de dosis de vacuna contra el sarampión en la entidad, mientras que México registra 8 mil 332 casos confirmados y 26 defunciones. La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) implementaron medidas preventivas desde el inicio del brote de sarampión, que incluyen la vacunación de estudiantes y la limpieza constante de superficies. En los planteles donde se registra un caso sospechoso, se realiza investigación epidemiológica y, de confirmarse, se suspende la asistencia presencial del grupo por dos semanas, pasando a clases virtuales.

Como otra medida, el uso obligatorio de cubrebocas aplicará en los siguientes municipios:

Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Tlajomulco de Zúñiga

El Salto

Ixtlahuacán de los Membrillos

Se recomienda en escuelas de nivel medio y medio superior. La ventilación y limpieza de aulas se consideran complementarias al uso de cubrebocas.

Avance de la vacunación y metas de cobertura

Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), indicó que se han aplicado más de un millón 20 mil dosis de vacuna contra el sarampión desde 2025, con una meta de 350 mil dosis por semana para interrumpir la cadena de contagio. La SSJ busca alcanzar, al menos, 2 millones de dosis y hasta el momento ha alcanzado el 50% de esta meta.

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación, destacó que el sistema educativo puede contribuir a la contención del virus con disciplina y corresponsabilidad. Recomendó a padres y tutores no enviar a sus hijos con síntomas y a docentes mantener vigilancia sobre la salud de estudiantes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Síntomas y riesgos del sarampión

El sarampión se manifiesta con fiebre alta, tos, secreción nasal y exantema que se extiende desde la cabeza al resto del cuerpo. Puede causar complicaciones graves como neumonía, ceguera, pérdida de audición, convulsiones o secuelas motoras e intelectuales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



