En Tequila, Jalisco, analizan rectoría de Seguridad Pública

Analiza Pablo Lemus intervenir policía de Tequila. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Como un acto de justicia para el pueblo de Tequila, fue que Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, calificó la detención el alcalde Diego “N” y tres funcionarios más por presunta extorsión y vínculos con el crimen organizado.

Expuso que, junto con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, analizan la estrategia para que se tomen las riendas de la seguridad municipal, pues las detenciones incluyeron al director de Seguridad Pública, además de los directores de Catastro y el de Obras Públicas.

Las opciones planteadas es que el gobierno federal designe a un mando de la Secretaría de Seguridad o el Ejército; que el gobierno estatal tome las riendas o esperar a que el Ayuntamiento nombre a un alcalde o alcaldesa para que sea esa persona defina al nuevo director.

Lemus Navarro enfatizó en la necesidad de que la reforma electoral incluya candados para tener candados más estrictos para definir candidaturas.

“Se hizo una decisión de justicia para la gente de Tequila, para la gente de Jalisco, y yo respaldo plenamente esa actuación y esa decisión”. Pablo Lemus Navarro, gobernador Jalisco

El gobernador explicó que se trabaja con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se analiza que el gobierno del estado de Jalisco intervenga y la policía de Tequila, pero enfatizó que, hay que recordar que uno de los detenidos es el director de Seguridad Pública en el municipio de Tequila.

“Ahora tenemos un alcalde detenido. Entonces, yo creo que bien vale la pena, ahora ante una discusión y una reforma electoral federal, establecer mecanismos, candados, que impidan que personas con este tipo de antecedentes lleguen a cargos públicos”. Pablo Lemus Navarro, gobernador Jalisco

