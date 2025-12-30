Tarjeta Única Jalisco: prerregistro en enero y tarifa preferencial de 7 pesos en transporte

GENERANDO AUDIO...

Se anuncian beneficios con la Tarjeta al Estilo Jalisco. Foto: Gobierno de Jalisco

El Gobierno de Jalisco implementará una tarifa preferencial de 7 pesos y subsidios de 100% a través de La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco, como parte de la política de movilidad.

Tarjeta Única y tarifa preferencial en transporte público de Jalisco

El Comité Técnico Tarifario aprobó, el 26 de diciembre, la tarifa técnica del transporte público en 14 pesos para lo que resta del sexenio. Sin embargo, las personas usuarias que cuenten con la Tarjeta Única pagarán 11 pesos por viaje, mientras que quienes sean beneficiarios de programas vigentes de transporte accederán a la tarifa preferencial de 7 pesos.

Prerregistro y entrega de La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco

El prerregistro para La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco estará disponible a partir del 12 de enero en el portal tarjetaunica.jalisco.gob.mx

La entrega de las tarjetas iniciará el 19 de enero en 11 módulos:

Zona Metropolitana de Guadalajara

8 módulos

Incluido uno en la Unidad López Mateos

Municipios del interior del estado donde opera el sistema de pago electrónico del transporte público

3 módulos

En la primera etapa, se estima la entrega de 1.5 millones de tarjetas, dirigidas principalmente a personas usuarias del transporte público, como estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Una vez concluida esta fase, la Tarjeta Única estará disponible para cualquier persona en Jalisco que desee solicitarla.

Beneficios sociales y financieros de la Tarjeta Única Jalisco

La Tarjeta Única permitirá concentrar apoyos económicos de programas sociales estatales, facilitar el acceso al Seguro Médico Al Estilo Jalisco para personas sin seguridad social y obtener descuentos en multas y recargos de carácter estatal. La tarjeta está respaldada por Visa y vinculada a la plataforma financiera Broxel, lo que permitirá funciones como ingreso y retiro de dinero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.