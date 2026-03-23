Tarjeta Única Jalisco: qué es, cómo tramitarla y todos los beneficios que ofrece

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La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, se ha convertido en una herramienta que integra servicios de transporte, salud y programas sociales del estado, además también otorga funciones financieras opcionales. De acuerdo con autoridades, se busca facilitar el acceso a beneficios y simplificar trámites, con un registro gratuito y disponible en línea.

Cómo tramitar la Tarjeta Única Jalisco

Para poder tramitar la Tarjeta Única Jalisco será necesario realizar un pre-registro en línea, mediante la página oficial de la tarjeta. Para ello, autoridades solicitarán:

CURP

Correo electrónico

Celular

Domicilio

Después tendrás que esperar la validación que puede demorar hasta una semana. Una vez que sea el turno del siguiente paso, se enviará un SMS para agendar cita eligiendo la fecha e imprimiendo el acuse.

Ya con una cita asignada, el interesado deberá acudir al módulo con el comprobante de la cita y el INE vigente domiciliada en Jalisco. En caso de que la persona que solicitó el proceso sea beneficiaria de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, deberá presentar:

Comprobante de cita.

Copia de INE.

Documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Llevar su tarjeta actual de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte para intercambiarla.

La entrega requiere que el beneficiario acuda personalmente para validar su identidad.

Tarjeta Única Jalisco: qué servicios incluye

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco permitirá a los usuarios:

Usar el transporte público con un saldo exclusivo

Acceder al Seguro Médico estatal

Recibir apoyos del gobierno

Utilizar el sistema de bicicletas públicas

Obtener descuentos en multas y recargos

Pagar servicios en mensualidades (con condiciones)

Mientras que al activar el chip financiero, los usuarios podrán:

Retirar efectivo en cajeros

Depositar dinero en miles de establecimientos

Recibir remesas

Pagar en comercios físicos y digitales

Acceder a créditos (sujeto a aprobación)

Ahorrar con rendimiento anual de hasta 10%

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