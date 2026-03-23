Tarjeta Única Jalisco: qué es, cómo tramitarla y todos los beneficios que ofrece

| 14:06 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Tarjeta de transporte público.

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, se ha convertido en una herramienta que integra servicios de transporte, salud y programas sociales del estado, además también otorga funciones financieras opcionales. De acuerdo con autoridades, se busca facilitar el acceso a beneficios y simplificar trámites, con un registro gratuito y disponible en línea.

Cómo tramitar la Tarjeta Única Jalisco

Para poder tramitar la Tarjeta Única Jalisco será necesario realizar un pre-registro en línea, mediante la página oficial de la tarjeta. Para ello, autoridades solicitarán:

  • CURP
  • Correo electrónico
  • Celular
  • Domicilio

Después tendrás que esperar la validación que puede demorar hasta una semana. Una vez que sea el turno del siguiente paso, se enviará un SMS para agendar cita eligiendo la fecha e imprimiendo el acuse.

Ya con una cita asignada, el interesado deberá acudir al módulo con el comprobante de la cita y el INE vigente domiciliada en Jalisco. En caso de que la persona que solicitó el proceso sea beneficiaria de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, deberá presentar:

  • Comprobante de cita.
  • Copia de INE.
  • Documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.
  • Llevar su tarjeta actual de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte para intercambiarla.

La entrega requiere que el beneficiario acuda personalmente para validar su identidad.

Tarjeta Única Jalisco: qué servicios incluye

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco permitirá a los usuarios:

  • Usar el transporte público con un saldo exclusivo
  • Acceder al Seguro Médico estatal
  • Recibir apoyos del gobierno
  • Utilizar el sistema de bicicletas públicas
  • Obtener descuentos en multas y recargos
  • Pagar servicios en mensualidades (con condiciones)

Mientras que al activar el chip financiero, los usuarios podrán:

  • Retirar efectivo en cajeros
  • Depositar dinero en miles de establecimientos
  • Recibir remesas
  • Pagar en comercios físicos y digitales
  • Acceder a créditos (sujeto a aprobación)
  • Ahorrar con rendimiento anual de hasta 10%

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Capacitan en España a policías de Jalisco en desactivación de explosivos rumbo al Mundial 2026

Jalisco

Capacitan en España a policías de Jalisco en desactivación de explosivos rumbo al Mundial 2026

Perritos rescatados cruzan México rumbo a familias que ya los esperan en EE. UU.

Jalisco

Perritos rescatados cruzan México rumbo a familias que ya los esperan en EE. UU.

Jalisco, segundo lugar en Inversión Extranjera, con más de mil 256 mdd en 2025

Jalisco

Jalisco, segundo lugar en Inversión Extranjera, con más de mil 256 mdd en 2025

Destruyen fichas de desaparecidos en Guadalajara, mientras cerca del Estadio Akron han hallado 250 bolsas con restos

Jalisco

Destruyen fichas de desaparecidos en Guadalajara, mientras cerca del Estadio Akron han hallado 250 bolsas con restos

Etiquetas: