Explota casa en Puerto Vallarta; hay dos heridos

Explosión en Puerto Vallarta deja dos lesionados y daños. Foto: Protección Civil

La explosión de una casa en Puerto Vallarta registrada durante la madrugada de este jueves en la colonia Los Portales dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas en estado grave, así como daños materiales en una vivienda.

Explosión en Puerto Vallarta moviliza a cuerpos de emergencia

El incidente ocurrió en una casa habitación ubicada en el cruce de las calles Villa Colonial y Paseo San Miguel. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar durante la madrugada y realizaron maniobras para controlar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas cercanas.

Joven resulta con quemaduras tras explosión en colonia Los Portales

Entre los afectados se encuentra un joven de 20 años, quien presentó quemaduras de tercer grado derivadas de la explosión en Puerto Vallarta, registrada alrededor de las 4:00 horas. La vivienda donde ocurrió el siniestro presentó daños materiales, sin que hasta el momento se haya precisado el nivel de afectación estructural del inmueble.

Investigan causas de la explosión en Puerto Vallarta

Las autoridades no han informado de manera oficial las causas que originaron la explosión en Puerto Vallarta. Sin embargo, el origen del incidente podría estar relacionado con una acumulación de gas.

