Trasladan reos peligrosos de Puerto Vallarta a Puente Grande bajo fuerte operativo

La tarde de este jueves fueron trasladados tres reos peligrosos del Centro Penitenciario de Puerto Vallarta al complejo penitenciario de Puente Grande, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Las autoridades estatales informaron que se trata de presuntos generadores de violencia relacionados con recientes disturbios dentro del penal.

El movimiento se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad encabezado por fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Trasladan reos peligrosos a Puente Grande

Los internos fueron movilizados en el helicóptero Titán, aeronave oficial utilizada para patrullaje aéreo y traslados de alta seguridad en el estado.

De acuerdo con investigaciones y reportes policiacos, los tres hombres presuntamente organizaron un motín dentro del penal de Puerto Vallarta. También son señalados como quienes habrían encabezado riñas internas.

En esos hechos perdió la vida un Policía Estatal Penitenciario durante un operativo realizado para aprehender al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Antecedentes de violencia en el penal de Puerto Vallarta

El traslado ocurre en un contexto de violencia reciente en Jalisco. Entre los hechos más relevantes está el ataque al Centro Penitenciario de Puerto Vallarta, donde se registraron disturbios y una fuga masiva.

En ese evento escaparon 23 reos. Hasta el momento, cuatro de ellos han sido reaprehendidos por las autoridades estatales, según reportes oficiales.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco no detalló los nombres de los internos trasladados, pero confirmó que el movimiento busca reforzar el control y evitar nuevos disturbios dentro del penal.

El complejo penitenciario de Puente Grande es considerado uno de los centros de reclusión con mayor infraestructura de seguridad en el estado, por lo que el traslado forma parte de las medidas para contener riesgos internos.

Las autoridades informaron que continuarán las investigaciones para deslindar responsabilidades por el motín, la muerte del custodio y la fuga registrada en Puerto Vallarta.

