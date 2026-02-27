Tapalpa reconoce golpe por violencia y llama a defender su vocación turística

GENERANDO AUDIO...

Tapalpa, Pueblo Mágico. Foto: Alberto Elenes

Ya no hay narcobloqueos, ni vestigios de los actos violentos suscitados el domingo en la carretera entre Guadalajara y Tapalpa, pero sí se observan en algunos puntos unidades del Ejército mexicano o de la Policía Estatal Preventiva patrullando.

Mientras, en el Pueblo Mágico que fue testigo de la captura del “Mencho“, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el presidente municipal reúne en la plaza principal a sus habitantes para emitir un mensaje directo sobre la situación que ahora enfrentan.

“No voy a andar con rodeos; todos sabemos que los eventos del pasado domingo pusieron los ojos del país y del mundo sobre nuestro municipio por las razones que menos hubiéramos deseado. Sé que hay incertidumbre, sé que hay preocupación en sus familias y en sus negocios, y sobre todo, sé que hay un peso de preocupación y tristeza en el corazón de quienes viven de la hospitalidad de los visitantes.” Antonio Morales, presidente municipal de Tapalpa.

El alcalde apeló a la identidad del municipio como destino y comunidad organizada, subrayando que la crisis no define a la población, a la vez que pedía a hoteleros, restauranteros y comerciantes, mantener la actividad y enviar una señal de confianza hacia el exterior.

“Sin embargo, hoy estoy aquí frente a ustedes para decirles una verdad que todos sabemos y que nada lo puede borrar: Tapalpa es mucho más grande que un domingo con una mala noticia. Quiero que el turismo sepa que estamos listos para recibirlos y para recibirlos con los brazos abiertos. Quiero que se sientan seguros, que se sientan como en casa.” Antonio Morales, presidente municipal de Tapalpa.

Entre 15 mil y 20 mil personas habitan de manera permanente en Tapalpa, un municipio cuya economía depende en un 80% del turismo. Hoy, sus habitantes aseguran estar decididos a respaldarse mutuamente para recuperar la estabilidad.

“Tapalpa jamás se vio expuesta por cuestiones de una bala perdida o cosas así, en ningún momento. Tapalpa ha sido y es super seguro”. Lourdes Barajas, habitante de Tapalpa.

“Son pruebas que pone la vida, y ahora sí que recuperarnos, sacudirnos el polvo que nos cayó y revivir junto con Tapalpa, rehabilitar todo lo que nos ha dejado todo este lamentable suceso”. Juan López, habitante de Tapalpa

“Ahora sí que, de lo malo, tomar lo bueno. Invitarlos a qué vengan a visitarnos, que vengan a darse cuenta de que Tapalpa no solamente nos va a quedar marcado por esta noticia tan triste, de que nosotros podemos demostrarle a todos que somos fuertes, que somos resilientes, que somos personas trabajadoras”. Claudia Suárez, habitante de Tapalpa.

Ahora, el desafío no solo es reactivar la afluencia de visitantes, sino restablecer la confianza y preservar su reputación como destino de naturaleza y descanso, en un momento clave para su principal fuente de ingresos.

El mensaje oficial apuesta por la resiliencia y la reactivación inmediata; la prueba será si la confianza de visitantes y habitantes regresa con la misma fuerza con la que hoy se defiende ese nombre, Tapalpa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.