A casi una semana de la caída del “Mencho”, así se ve la zona cero donde fue detenido

Así luce el sitio donde capturaron al “Mencho”. Foto: Alberto Elenes

A casi una semana de la detención del “Mencho”, el sitio donde fue capturado Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), muestra huellas de lo que habría sido un operativo con enfrentamientos en el municipio de Tatalpa.

En la zona, a la que se accede por un camino de terracería, aún se observan vestigios de vehículos calcinados y restos metálicos esparcidos sobre el trayecto que conduce al punto señalado como la zona cero de la captura.

Restos de vehículos y casquillos en el camino

En distintos puntos del recorrido se aprecian indicios de lo que pudo haber sido la quema de unidades para bloquear el paso. Además, en el área fueron localizados casquillos percutidos de armas de grueso calibre y restos de balas, lo que sugiere que el lugar también habría sido escenario de una confrontación armada.

De acuerdo con los hallazgos, en la escena quedaron indicios tanto de disparos realizados por posibles fuerzas federales, entre ellas la Guardia Nacional, como de presuntos integrantes del grupo delictivo durante los enfrentamientos registrados el día del operativo.

Contexto de la captura del “Mencho”

La detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, se habría concretado tras un despliegue federal en la región, luego de labores de inteligencia y seguimiento. Autoridades implementaron un operativo coordinado que derivó en bloqueos y enfrentamientos en caminos de acceso, previo a lograr su aseguramiento.

A casi siete días del operativo, la zona mantiene señales visibles de los hechos, mientras continúan las investigaciones correspondientes sobre lo ocurrido durante la captura del presunto líder criminal.

