detienen-a-ocho-en-puerto-vallarta-y-les-aseguran-arsenal

GENERANDO AUDIO...

En Puerto Vallarta, Jalisco, detuvieron a 8. Foto: Semar

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Nayarit, detuvieron a ocho personas y aseguraron armamento, equipo táctico y de radiocomunicación en Puerto Vallarta, Jalisco.

¿Qué se sabe de la acción en Puerto Vallarta?

La acción fue realizada por personal de la Décima Segunda Zona Naval, tras los hechos registrados el 22 de febrero. Durante recorridos disuasivos, los elementos detectaron a un hombre que portaba un arma larga, lo que derivó en una persecución.

Posteriormente, en un domicilio fueron detenidos cuatro mujeres y cuatro hombres. En el lugar se aseguró un fusil abastecido con 30 cartuchos calibre 7.62×39 mm; 76 cartuchos calibre .223 mm; 46 cartuchos calibre 12; 19 cartuchos calibre .40; dos equipos de radiocomunicación; un cuchillo; cuatro chalecos tácticos; 11 gorras tácticas; seis tablas de madera con orificios, así como seis placas vehiculares y dos de motocicleta.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición de la autoridad competente junto con lo asegurado para la integración de la carpeta de investigación.

Debido al cierre de vialidades, el traslado se realizó por vía marítima a bordo de una patrulla interceptora con destino al Sector Naval de Boca de Chila, en Tepic, Nayarit, para continuar con el procedimiento correspondiente.

La Marina indicó que la detención se llevó a cabo con apego a los protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos, y reiteró su compromiso de colaborar en acciones para garantizar la seguridad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.