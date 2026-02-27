Reos trasladados a Puente Grande cometieron delitos graves

GENERANDO AUDIO...

Reos detenidos y trasladados a Puente Grande. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

Los reos trasladados este jueves del penal de Puerto Vallarta al complejo penitenciario de Puente Grande están procesados por delitos graves por secuestro, tráfico de drogas, portación y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Tienen sentencias de 40 y 25 años de prisión.

Identificación de los generadores de violencia

Los tres generadores de violencia están identificados como Juan Carlos “N”, alias El Kan; Enrique “N”, alias “El Kike”; y José Daniel “N”, alias El Dani.

Condenas por secuestro y homicidio

El primero es integrante de una violenta banda de secuestradores; recibió una condena de 40 años y seis meses de prisión por secuestrar y asesinar a un estudiante, pese a que la familia había pagado 3.5 millones de pesos (mdp) de rescate.

El segundo fue sentenciado a 25 años de prisión por secuestrar a una pareja en la colonia Analco; sus víctimas fueron rescatadas durante el operativo.

Cargos por drogas y armas de uso exclusivo

El tercero enfrenta cargos por tráfico y venta de drogas, así como por portación y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con las investigaciones y reportes policiacos, los tres reos presuntamente organizaron un motín y son señalados como quienes encabezaron las riñas en las que la Policía Estatal Penitenciario perdió la vida, durante el operativo para aprehender al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Namesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

Fuga de internos tras disturbios en el penal

Los reos colaboraron en los disturbios al interior del Centro Penitenciario de Puerto Vallarta; en ese contexto un custodio fue asesinado y se fugaron 23 internos, de los cuales cuatro ya fueron reaprehendidos.

Los internos fueron trasladados en el helicóptero Titán, de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, aeronave utilizada para soporte aéreo, patrullaje y traslado de alta seguridad. En el operativo participaron fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

