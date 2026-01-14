Sismo de magnitud 4.1 despierta a Jalisco: ¿lo sentiste?
La mañana de este miércoles el Servicio Sismológico Nacional (SSN), registró un sismo a las 07:18 horas, tiempo del centro de México. El sismo tuvo una magnitud preliminar de 4.1 grados y su epicentro se localizó a 6.8 kilómetros al norte de Cabo Corrientes, en la región costera del estado de Jalisco.
Epicentro del sismo en Puerto Vallarta y Cabo Corrientes
Los datos técnicos proporcionados por la Red Sísmica de Jalisco (RESJAL) indican que el epicentro se ubicó en una zona cercana al litoral del Pacífico mexicano. Debido a esta localización, las autoridades estatales activaron los protocolos de revisión en áreas urbanas y costeras de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes.
Protección Civil de Jalisco descarta daños tras sismo
Protección Civil de Jalisco informó que, tras realizar recorridos de supervisión y verificación en la zona, no se reportan afectaciones estructurales ni personas lesionadas derivadas del sismo registrado este 14 de enero.
Las autoridades recomiendan a la población prepararse con los siguientes pasos:
- Prepara tu plan familiar de protección civil.
- Identifica zonas seguras en tu hogar, escuela o trabajo.
- Mantén lista tu mochila de emergencia
- Durante un sismo conserva la calma y aléjate de ventanas y objetos que puedan caer.
- En zonas costeras, aléjate de playas, ríos y lagunas.
