Video: alcalde irrumpe en cancha y agrede a árbitros en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Alcalde irrumpe tras partido de futbol. Foto: Getty Images/ilustrativa

El alcalde de Autlán, Jalisco, Gustavo Robles, ingresó a una cancha de futbol acompañado de elementos de seguridad al concluir el encuentro entre Guerreros de Autlán y Los Cabos United con marcador de 1 por 1, donde agredió a árbitros de la Liga Premier de la Segunda División del futbol mexicano, después de decisiones arbitrales durante el partido en el que el juez central expulsó a dos jugadores del equipo local.

Incidente entre alcalde de Autlán y árbitros en Liga Premier

Tras el silbatazo final, el edil de Autlán se dirigió al cuerpo arbitral encabezado por Alan Eduardo Contreras. Según la información disponible, el funcionario utilizó expresiones verbales contra los árbitros y señaló que a Autlán se le respeta.

Durante el incidente, los árbitros se desplazaron hacia el centro del campo para resguardarse. El encuentro había terminado con empate 1-1, resultado que antecedió a la confrontación.

Reportan agresión a árbitros en partido Guerreros de Autlán vs Los Cabos United

En el desarrollo del altercado, se reportó que un integrante del equipo de seguridad del edil empujó al árbitro asistente Jorge Quintero. Asimismo, otro individuo golpeó al asistente Luis Jacinto Muñiz.

Los hechos ocurrieron mientras los árbitros intentaban retirarse del lugar. Posteriormente, los silbantes lograron dirigirse al vestidor para resguardarse tras la situación registrada en la cancha.

Señalamientos tras agresión a árbitros en Liga Premier

De acuerdo con los reportes, una vez en el área de vestidores, Arturo Eleuterio Vera, identificado como jefe de gabinete de Autlán, se dirigió al cuerpo arbitral. En ese contexto, se indicó que solicitó a los árbitros no reportar lo ocurrido ante la Federación de Futbol.

Según la información disponible, también se mencionó que, en caso de hacerlo, enfrentarían consecuencias, al señalar que se tenía conocimiento de sus domicilios.

Posicionamiento oficial del altercado

El incidente se registró al finalizar el encuentro correspondiente a la Liga Premier, categoría conocida como Segunda División en el futbol mexicano. Hasta el momento, no se ha informado sobre posicionamientos oficiales adicionales relacionados con estos hechos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.