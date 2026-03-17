Buscadoras denuncian retiro de fichas de extravío

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Miles de rostros impresos cubren calles de Guadalajara, colocados por colectivos de familiares y activistas como parte de jornadas de búsqueda. Estas fichas representan una herramienta clave para difundir información y dar con el paradero de personas desaparecidas.

Sin embargo, integrantes de estos colectivos señalan que, desde hace meses, el material es retirado o destruido en distintos puntos de la ciudad.

Activistas acusan a autoridades estatales y municipales de retirar las fichas, lo que consideran un intento de ocultar la crisis de desapariciones.

“No nos desaparezcan otra vez a nuestros desaparecidos, no quiten las evidencias de su mal gobierno”, declaró Edna Gutiérrez, activista buscadora.

María de la Luz Medina, buscadora de Michoacán, señaló que las fichas desaparecen poco tiempo después de colocarlas.

“El dolor más fuerte… es que al día siguiente o a los dos días hemos regresado… y ya no están”, dijo.

Colectivos colocan fichas de desaparecidos en espacios públicos

De acuerdo con los colectivos, las jornadas de colocación se realizan cada ocho días en espacios públicos como postes, luminarias y estructuras urbanas.

“Tratamos de no invadir espacios privados… solamente espacios públicos”, explicó Héctor Carbajal, organizador de estas actividades.

Las familias insisten en que estas acciones buscan visibilizar los casos y facilitar información a la ciudadanía.

Familias de desaparecidos exigen apoyo de autoridades

Los colectivos piden a las autoridades no obstaculizar sus esfuerzos y garantizar acciones para la localización de personas desaparecidas.

“Hemos visto que familias de gobernadores desaparecen y los encuentran a las horas… todos nuestros hijos merecen ser buscados”, señaló María Ayala, activista.

Ayala busca a su hija Mayra Alejandra Mendoza Ayala, desaparecida en 2022. Según su testimonio, el caso está vinculado a una red de trata de personas y no ha recibido seguimiento reciente por parte de la Fiscalía.

Las autoridades estatales y municipales fueron consultadas sobre estas denuncias, pero hasta el momento no han emitido respuesta.

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