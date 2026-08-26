Virgen de Talpa, San Judas y un gallo: así adornaron nuevamente la tumba del “Mencho”

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La tumba del “Mencho” fue adornada de nuevo en Jalisco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Jalisco, de nueva cuenta, comenzaron a circular videos de los adornos florales colocados en la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias, el “Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Video de los adornos en la tumba

Las imágenes comenzaron a difundirse hace un par de días y muestran diversos arreglos colocados en la tumba. En el video se observan figuras de la Virgen de Talpa, San Judas Tadeo y un gallo.

💐 Monumentales arreglos florales vuelven a cubrir la tumba de “El Mencho” en #Zapopan.



Destacan la Virgen de Talpa, San Judas Tadeo y una corona con la figura de un gallo.#Jalisco #ElMencho #CJNG pic.twitter.com/yja3pdSqbY — laverdaddeoaxaca (@laverdaddeoax) August 24, 2026

Esta última figura hace referencia a uno de los apodos con los que era conocido Oseguera Cervantes: el “Señor de los Gallos”.

El cuerpo del presunto líder del CJNG se encuentra en el Panteón del Recinto de la Paz, en Jalisco

El video es corto, pero permite apreciar los detalles de los nuevos arreglos. Entre ellos destaca una figura de San Judas Tadeo de gran tamaño, colocada a un costado de la imagen principal de la Virgen de Talpa.

A los costados de la virgen también se observan dos cruces monumentales, una de color rojo y otra blanca. Mientras que el gallo, también de gran tamaño, es blanco con detalles en rojo y verde.

¿Qué pasó con el líder del CJNG?

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido el pasado 22 de febrero durante un enfrentamiento con fuerzas federales, de acuerdo con los datos proporcionados.

Tras el hecho, en Jalisco se registró incertidumbre debido al amplio despliegue del crimen organizado que se reportó en distintos puntos del estado.

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