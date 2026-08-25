Detienen a excomisario de seguridad de Atotonilco el Alto en Jalisco

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Detenido el excomisario de seguridad de Atotonilco. Foto: Especial

Miguel Ángel Barrientos Domínguez, excomisario de Seguridad Pública de Atotonilco el Alto, Jalisco, fue detenido por elementos de la SSPC sobre la carretera estatal La Barca-Arandas y trasladado al Centro de Justicia de Guanajuato.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exmando policial fue asegurado el viernes 21 de agosto a las 17:39 horas, en un tramo carretero ubicado en el municipio de Atotonilco el Alto. Quedó a disposición de la Fiscalía y del Ministerio Público Federal.

Detienen a excomisario de Atotonilco el Alto y lo trasladan a Guanajuato

El registro consultado este lunes 24 de agosto señala que Barrientos Domínguez se encuentra en traslado al Centro de Justicia de Guanajuato, donde se prevé que enfrente una audiencia inicial.

Hasta el momento, la ficha oficial no precisa el delito por el que fue detenido y tampoco se ha informado públicamente el resultado de la audiencia.

Registro Nacional de Detenciones

Al momento de su captura, el excomisario vestía pantalón táctico negro y una playera negra con insignias de la Policía Municipal de Atotonilco el Alto.

¿Quién es Miguel Ángel Barrientos Domínguez?

El directorio oficial del ayuntamiento llegó a identificar a Miguel Ángel Barrientos Domínguez como comisario de Seguridad Pública. Sin embargo, información municipal consultada por medios locales señala que dejó el cargo en abril pasado.

El directorio actualizado del gobierno municipal identifica actualmente a Jorge Alberto Cárdenas Madrigal como titular de la Comisaría de Seguridad Pública.

La captura del exmando ocurre en medio de una serie de operativos federales contra integrantes de organizaciones criminales en la región de Jalisco y Michoacán.

Detención ocurre semanas después de captura de “R1”

Barrientos Domínguez estaría entre un grupo de 20 personas detenidas durante acciones de fuerzas federales, algunas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No obstante, hasta ahora la autoridad federal no ha hecho público el delito específico que se le imputa al excomisario.

La detención ocurre poco más de tres semanas después de la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, en Atotonilco el Alto. El 30 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que “R1” fue detenido por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la SSPC.

El gobierno federal lo identificó como líder de una célula vinculada al CJNG y presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, entonces presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

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