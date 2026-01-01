A 2 meses del asesinato de Carlos Manzo: ¿cuántas personas han sido detenidas?

GENERANDO AUDIO...

Personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro.

Recientemente, la alcaldesa interina de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, dio a conocer que arrestaron a alguien más por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, por lo que hasta el momento van 10 personas detenidas por este crimen que cumple dos meses este 1 de enero de 2026.

Van 10 personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo

Como les contábamos, hasta este 1 de enero, fecha en que se cumplen dos meses del asesinato de Carlos Manzo, van 10 personas detenidas; entre presuntos autores intelectuales como materiales que participaron en el crimen.

Jorge Armando “N”, el “Licenciado”

Uno de los primeros detenidos fue Jorge Armando “N”, alias el “Licenciado” y a quien señalaron como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan durante una celebración por el Día de Muertos, llevada a cabo el 1 de noviembre de 2025.

Sí, las autoridades estatales aseguraron que este sujeto había sido el encargado de coordinar el ataque contra Manzo; todo a través de un grupo de WhatsApp.

Foto: Especial

Luego de trabajos de investigación, el “Licenciado” fue detenido el 18 de noviembre en una vecindad del Barrio de San Juan, en la colonia Centro de Morelia.

Finalmente, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 01, mejor conocido como El Altiplano, tras rendir su declaración en la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Jaciel Antonio “N”, el “Pelón”

También detuvieron a un sujeto identificado como Jaciel Antonio “N”, alias el “Pelón”, que, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, era un presunto reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas.

Además, agregó que las investigaciones apuntaban a que este hombre fue responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo.

Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro

Siete policías municipales que trabajaban como escoltas de Carlos Manzo

También autoridades estatales y federales detuvieron a siete policías municipales que se desempeñaban como escoltas de Carlos Manzo, por su probable participación en el asesinato, en comisión por omisión.

Estas personas fueron identificadas como Omar, de 47 años; Alejandro, de 21; Mario Alberto, de 45; Guillermo, de 43; Demetrio, de 44; Omar Osvaldo, de 56; y Montserrat, de 23 años, quienes fueron trasladados a Morelia y posteriormente ingresados al Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, en el municipio de Charo.

Detienen a un sospechoso más

De acuerdo con Grecia Quiroz, entrevistada por reporteros el pasado 29 de diciembre de 2025, una persona más fue detenida por el asesinato de Carlos Manzo.

Al respecto, dijo que esta persona estaría relacionada al grupo de WhatsApp donde se coordinó el crimen, aunque agregó que, hasta el momento, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, no le ha dado mayor información.

Con este arresto informado por la alcaldesa de Uruapan van 10 personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo, a dos meses de que ocurriera este crimen por el cual las autoridades siguen investigando.

