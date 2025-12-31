Ofrecen 100 mil pesos por información para detener a policía acusado de homicidio en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Policía acusado homicidio en Michoacán. Foto ilustrativa: Getty Images.

Autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer que ofrecen una recompensa de 100 mil pesos para poder encontrar al policía de tránsito acusado de homicidio de dos jóvenes que viajaban en moto en el municipio de Zitácuaro el pasado 7 de diciembre de 2025.

Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa por policía acusado de homicidio

Fue la Fiscalía de Michoacán la que a través de un comunicado de prensa informó que ofrece una recompensa de 100 mil pesos para encontrar al policía de tránsito que disparó a dos jóvenes el pasado 7 de diciembre en el municipio de Zitácuaro.

Las autoridades estatales ofrecen esta cantidad de dinero específicamente para quien proporcione información que permita revelar la ubicación, localización y detención del oficial acusado de homicidio.

Como se menciona en su cédula de recompensa, Carlos Alberto Anaya Florencio es un policía de 30 años de edad, de complexión media, tez morena clara, cabello lacio, nariz mediana, orejas medianas y frente amplia.

Si alguien tiene información sobre su paradero, podrá entregarla directamente a la Fiscalía de Michoacán o por medio de los canales oficiales de esta dependencia de seguridad.

Foto: Fiscalía de Michoacán.

¿Por qué se le acusa de homicidio?

Según información de las autoridades estatales, María de los Ángeles E., de 23 años, e Irving David C., de 20, viajaban en una moto y tras una persecución, en la calle Guillermo Prieto, el policía de tránsito les disparó con su pistola, matando a la joven e hiriendo solamente a su acompañante.

Después de esto, el oficial dejó el lugar, regresó al punto del operativo inicial y luego se dirigió a su base sin informar lo que había pasado a sus superiores, abandonando su arma y su servicio. A partir de ese momento, se desconoce su paradero, por lo que ofrecen 100 mil pesos a quien brinde información.

