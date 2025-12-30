Delito “ataques al honor”: ¿en qué consiste y cómo se castiga en Michoacán?

GENERANDO AUDIO...

“Ataques al honor” es un delito en Michoacán. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Hace unos días, las autoridades de Michoacán dieron a conocer que detuvieron, por primera vez, a una persona por el delito de “ataques al honor”, por lo que a continuación te contamos en qué consiste este crimen y cómo se castiga, de acuerdo con el Código Penal del estado.

El primer caso de “ataques al honor” en Michoacán

El pasado 24 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer la primera orden de aprehensión que se obtuvo y cumplimentó en la entidad por el delito de “ataques al honor”.

La primera persona detenida por este delito fue identificada como Cristina “N”, pues aseguran que realizó “ataques al honor” por medio de medios cibernéticos contra un servidor público del municipio de Nuevo Parangaricutiro.

Al respecto, agregaron que esta persona hizo diferentes publicaciones desde distintos perfiles y grupos en redes sociales para emitir expresiones “en agravio de un funcionario municipal”.

“En el desarrollo de las investigaciones, personal de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos a Través de Medios Cibernéticos, en coordinación con la Dirección de Policía Cibernética, llevó a cabo una investigación técnica y jurídica exhaustiva que permitió identificar a la persona administradora del perfil digital, desde el cual se realizaron las publicaciones“, se lee en el comunicado oficial de la Fiscalía de Michoacán.

De esta manera, explicaron, se presentaron las pruebas necesarias para que un juez otorgara una orden de aprehensión por el delito de “ataques al honor” por medios cibernéticos para la persona identificada como Cristina “N”.

Pero ¿en qué consiste el delito de “ataques al honor”?

De acuerdo con el artículo 192 del Código Penal de Michoacán, el cual se encuentra en el Título décimo tercero, Delitos contra la dignidad humana, Capítulo I, el delito de “ataques al honor” lo comete quien realice, participe o consienta cualquier acción que perjudique el honor de una persona hecha ante otras personas o la publicación por cualquier medio de difusión.

En este sentido, de acuerdo con la ley local, el “honor” se considera como el derecho que tiene la persona a la reputación o a la fama como resultado de las relaciones sociales.

“Artículo 192. Ataques al honor. Comete el delito de ataque al honor quien realice, participe o consienta cualquier acción que perjudique el honor de una persona hecha ante otras personas o la publicación por cualquier medio de difusión. Para los efectos de este capítulo, el honor es el derecho que tiene la persona a la reputación o a la fama como resultado de las relaciones sociales”, se lee en el Código Penal local.

¿Cómo se castiga este delito en Michoacán?

En el siguiente artículo, el 193, se señala que las personas que cometan y resulten culpables por el delito de “ataques al honor” recibirán una pena de tres hasta cinco años de prisión en el estado de Michoacán.

Pero también se indica que tendrán que pagar una multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de 11 mil 314 a 33 mil 942 pesos en 2025, así como realizar la reparación del daño.

“Este delito se perseguirá por querella”, concluye el artículo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.