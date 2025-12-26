Imágenes del incendio en fábrica de plásticos en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Incendio en fábrica de plásticos de Chavinda. Foto: Protección Civil Michoacán.

Este pasado jueves 25 de diciembre de 2025, en plena Navidad, se registró un fuerte incendio en una fábrica de plásticos ubicada en el municipio de Chavinda, en el estado de Michoacán, por lo que hasta este lugar llegaron elementos de Protección Civil para atender esta emergencia.

Incendio en fábrica de Michoacán

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán informó, después de las 23:00 horas, que su personal se estaba trasladando al municipio de Chavinda para apoyar a elementos locales en un incendio reportado.

Según usuarios en redes sociales, el enorme siniestro se registró en una fábrica de plásticos ubicada en la calle Francisco I. Madero del municipio de Chavinda, en Michoacán.

Bomberos atienden incendio en fábrica. Foto: Protección Civil Michoacán.

“Nos trasladamos al municipio de Chavinda en apoyo al personal de Protección Civil Municipal, para atender el reporte de un incendio. Nuestro equipo se dirige a la zona para sumarse a las labores de atención y control del incidente”, indicó la dependencia de Protección Civil.

Participaron corporaciones de municipios cercanos

Por la gravedad del incendio en Chavinda, pues la enorme columna de humo y las llamas podían observarse desde diferentes localidades cercanas, personal y bomberos de corporaciones de protección civil de Zamora, Sahuayo, Jiquilpan, Villamar y Tangamandapio sumaron sus esfuerzos para intentar controlar el fuego y proteger a la población de Michoacán.

De hecho, por esta misma razón, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad para evitar más incidentes a causa del incendio.

Incendio en fábrica de plásticos. Foto: Protección Civil Michoacán.

Además, el Gobierno municipal de Chavinda habilitó el centro cultural local como albergue temporal, por si habitantes presentaban alguna molestia debido a la inhalación del humo.

Controlan el incendio en Chavinda

Hasta las 7:00 horas, Protección Civil de Michoacán informó que ya tenían controlado el incendio en la fábrica de plásticos de Chavinda en un 95%.

“Nuestro personal continúa en el lugar realizando labores de enfriamiento y vigilancia para evitar una posible reactivación y garantizar la seguridad de la zona”, agregaron en una publicación de Facebook.

Por el momento, ninguna autoridad del estado ni municipal ha dado a conocer más información sobre el incendio, cuál pudo ser la causa o si hay personas heridas.

