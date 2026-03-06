Agentes balean a dos mujeres asaltantes en Aurrera de Tarímbaro, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Balean a mujeres asaltantes en Aurrera de Tarímbaro. Foto ilustrativa: Getty Images

En redes sociales ha comenzado a compartirse desde hace algunas horas un video en el que se puede observar cómo agentes de seguridad balean a dos mujeres asaltantes en una tienda Aurrera en la localidad de Tarímbaro, en el estado de Michoacán.

Balean a dos mujeres asaltantes en Aurrera de Tarímbaro

De acuerdo con información del reportero Raúl Gutiérrez, este hecho ocurrió en el fraccionamiento Hacienda del Sol, en la localidad de Tarímbaro, en Michoacán, justo en una tienda Bodega Aurrera Express.

A este supermercado llegaron dos mujeres asaltantes con cuchillos para amenazar y robar a los trabajadores de la sucursal. Pero agentes ministeriales y elementos de la Guardia Civil de Michoacán intentaron detenerlas.

¿Qué se ve en el video?

En la grabación de menos de un minuto de duración se ve cómo una de las mujeres asaltantes amenaza a un trabajador del Aurrera, quien intenta defenderse mientras ella le lanza un producto, preguntándole en repetidas ocasiones “¿Qué te robé?”.

Esto mientras su cómplice intenta salir de la tienda, quien al parecer lleva cargando varias cervezas y un cuchillo en su mano.

Pero afuera del establecimiento ya las esperaban agentes ministeriales y guardias civiles, quienes le exigen a la mujer que suelte el cuchillo, pero al no hacer caso, le disparan y cae al suelo.

La otra, al percatarse de esto, intenta huir, pero al parecer también es baleada por parte de los elementos de seguridad.

Al final, las dos mujeres asaltantes fueron heridas y detenidas, quedando bajo la custodia de las autoridades michoacanas, quienes seguramente determinarán su situación jurídica.

