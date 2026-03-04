Fiscalía de Michoacán anuncia cambios en entrega de cuerpos

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía de Michoacán anuncia cambios para la entrega de cuerpos. Foto: Getty.

La Fiscalía General de Michoacán dio a conocer que habrá cambios para los procedimientos relacionados con la entrega de cuerpos a familiares o seres queridos. Por ejemplo, los funcionarios de la entidad no podrán hacer recomendaciones de funerarias.

Fue el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien anunció un paquete de decisiones estructurales, entre ellas una serie de cambios para los procedimientos relacionados con la entrega de cuerpos a familiares o seres queridos.

Lo anterior porque, de acuerdo con las autoridades michoacanas, es uno de los servicios que históricamente ha provocado mayor inconformidad entre la población del estado.

En este sentido, el fiscal aseguró que las nuevas disposiciones eliminan la discrecionalidad, combaten prácticas indebidas y establecen controles verificables.

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán. Foto: Charbell Lucio

¿Qué cambios habrá en la entrega de cuerpos en Michoacán?

Sobre la entrega de cuerpos, precisamente de los servicios funerarios, el fiscal de Michoacán dijo que se establecieron ahora los siguientes lineamientos específicos:

Se prohíbe cualquier tipo de condicionamiento o recomendación indebida por parte de servidores públicos en la contratación de funerarias

Las familias tienen el derecho pleno de elegir libremente el servicio funerario de su preferencia

La entrega de cuerpos por parte de la Fiscalía de Michoacán es un trámite estrictamente gratuito

Sobre esto, Carlos Torres Piña subrayó que la decisión de aplicar estos cambios es colocar al centro a las víctimas y sus familias, evitando abusos económicos y asegurando acompañamiento institucional con “sensibilidad y respeto”.

