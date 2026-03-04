Adiós a los abusos: habrá tarifas tabuladas en grúas y corralones en Michoacán
Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Michoacán, dio a conocer algunos cambios para el arrastre y depósito vehicular que implementará la dependencia, como tarifas tabuladas en el servicio de grúas.
El fiscal de Michoacán, en conferencia de prensa, anunció algunos cambios para el arrastre y el depósito vehicular, uno de los servicios que, aseguró, ha generado mayor inconformidad social.
En este sentido, Carlos Torres Piña afirmó que estas nuevas disposiciones cierran espacios a los abusos mediante reglas claras, supervisión institucional y el uso de tecnología para garantizar legalidad y trato digno.
“Emite reglas obligatorias, digitaliza procesos y blinda servicios sensibles para cerrar espacios a abusos, fortalecer la transparencia y colocar a las víctimas al centro de la atención institucional”, señaló.
Tarifas tabuladas en grúas y corralones de Michoacán
Sobre los cambios en el arrastre y resguardo vehicular, el fiscal de Michoacán emitió los siguientes lineamientos técnicos obligatorios que regulan el traslado, depósito y custodia de vehículos asegurados:
- Habrá tarifas autorizadas y tabuladas para el uso de grúas y corralones
- Se lanzará un proceso de convocatoria pública para empresas prestadoras de estos servicios
- Se establecerán mecanismos permanentes de supervisión
Todo esto con el objetivo de reducir costos desproporcionados y asegurar condiciones equitativas para las personas.
Y también se decidió implementar una nueva plataforma digital que permitirá la trazabilidad total de los vehículos, un registro fotográfico de éstos, así como un control de ingresos y egresos en depósitos y cadena de custodia electrónica, “fortaleciendo la certeza jurídica y la transparencia operativa”.
