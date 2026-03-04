Descubren y retiran nueve narcomantas en Puruándiro, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Descubren y retiran narcomantas en Puruándiro. Foto: SSP Michoacán.

Autoridades del estado de Michoacán informaron que descubrieron y retiraron nueve narcomantas, lonas con mensajes de presuntos grupos criminales, en el municipio de Puruándiro.

Retiran nueve narcomantas en Puruándiro

A través de un breve comunicado de prensa compartido en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán dio a conocer que en una acción operativa en diferentes colonias del municipio de Puruándiro, descubrieron nueve narcomantas.

Por esta razón, elementos de la Guardia Civil de la entidad resguardaron y aseguraron estas lonas con mensajes que hacían apología del delito.

“Las lonas quedaron a disposición de la autoridad procuradora de justicia para dar seguimiento a las investigaciones”, informaron por último las autoridades michoacanas.

Las narcomantas fueron encontradas en varias colonias. Foto: SSP Michoacán.

¿Dónde se colocaron las narcomantas?

De acuerdo con reportes en redes sociales y medios locales, las nueve narcomantas fueron colocadas en vialidades de Puruándiro, principalmente en el boulevard Aquiles Serdán, justo en cruces con otras calles, como en Abasolo y Zinapécuaro, así como en la intersección de Manuel Villalongín.

Y algunas de las colonias donde se colocaron estas lonas con mensajes de presuntos grupos criminales son Centro, Los Presidentes y Los Ángeles.

Luego de recoger las narcomantas, las autoridades de Michoacán implementaron un operativo para encontrar a las personas que colocaron las lonas, aunque hasta ahora no se han reportado detenidos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.